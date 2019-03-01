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Отец Василий возвращается в Преображенский храм Бердска под именем Владимир

Так его нарекли после монашеского пострига. Митрополит Никодим снова назначил батюшку настоятелем кафедрального собора. Прихожане «безумно счастливы» и с нетерпением ждут возвращения.

1.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. среда. Бердск 9 коммент.
 
Отец Василий возвращается в Преображенский храм Бердска под именем Владимир

Батюшка вернулся на службу в Бердск

Батюшка Василий Бирюков возвращается служить в Бердск. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», со 2 марта он снова приступит к обязанностям настоятеля бердского кафедрального собора Преображения Господня, который он возглавлял много лет — с момента его постройки. Почти год бердский священник служил в новосибирском Свято-Владимирском соборе после совершения монашеского пострига с наречением именем Владимир.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» в Преображенском храме, о назначении распорядился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

— Он будет работать в нашем храме настоятелем с завтрашнего дня, — рассказали в кафедральном соборе сегодня, 1 марта. — Так владыка распорядился. Батюшка будет служить как иеромонах Владимир.

Отец Андрей, который до сих пор возглавлял храм, больше там работать не будет. Вероятнее всего, его переводят в Новосибирск.

— Мы до безумия рады возвращению батюшки. Ждем с нетерпением! — подчеркнули служащие Преображенского храма.

Напомним, что отец Владимир (Василий Бирюков) является заметной и значимой фигурой в жизни Бердска. В 2018 году ему присвоили звание почетного гражданина города за весомый вклад в духовное становление бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Батюшку называют интересным, активным, хозяйственным человеком, истинным носителем духовной культуры, обладающим сильной волей, хорошо знающим русский язык и литературу.

Именно отца Владимира (Василия Бирюкова) заслуженно считают основателем духовного возрождения Бердска.

Несет людям слово Божье

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области в семье верующих. В 1976 году Василий Бирюков переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.
9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

 


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Вопрос курьеру что значат скобки в оглавлении .

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  2. Аноним

    Наконец-то батюшка опять начнет проводить открытые уроки в мэрии с постатейным изучением Конституции РФ.
    Как мы помним из предыдущих уроков, православие — главная религия страны. (Василий Бирюков)
    :-D

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  3. Вася

    Он же Гоша, он же Гога, он же Жора итд…

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    • Аноним

      А может у этого государства в государстве и гражданство тоже предполагается двойное-тройное — по количеству имен?

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  4. Аноним

    Одинокие бабушки, готовьте свои квартирки — наследник вернулся!!! :-D

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  5. Аноним

    Это очень хорошо !

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  6. Старлей

    Справедливость восторжествовала! Здесь он был на месте, неформальный лидер и интересный Человек. Вопрос к редакции: что тут делают тролли? Комментарий про гогу считаю оскорбительным!

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    • Аноним

      Вы оскорбились вместо Бирюкова? А разве так можно по закону оскорбляться?

      Для неверующих Бирюков — обыкновенное физическое лицо, такое же, как украинский патриарх, которого здесь кем только не обзывали. Причем практически официально.

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  7. Аноним

    Скоро будут перестановки в Сретенском храме. Можете не сомневаться.

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