Отец Василий возвращается в Преображенский храм Бердска под именем Владимир

Батюшка Василий Бирюков возвращается служить в Бердск. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», со 2 марта он снова приступит к обязанностям настоятеля бердского кафедрального собора Преображения Господня, который он возглавлял много лет — с момента его постройки. Почти год бердский священник служил в новосибирском Свято-Владимирском соборе после совершения монашеского пострига с наречением именем Владимир.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» в Преображенском храме, о назначении распорядился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

— Он будет работать в нашем храме настоятелем с завтрашнего дня, — рассказали в кафедральном соборе сегодня, 1 марта. — Так владыка распорядился. Батюшка будет служить как иеромонах Владимир.

Отец Андрей, который до сих пор возглавлял храм, больше там работать не будет. Вероятнее всего, его переводят в Новосибирск.

— Мы до безумия рады возвращению батюшки. Ждем с нетерпением! — подчеркнули служащие Преображенского храма.

Напомним, что отец Владимир (Василий Бирюков) является заметной и значимой фигурой в жизни Бердска. В 2018 году ему присвоили звание почетного гражданина города за весомый вклад в духовное становление бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Батюшку называют интересным, активным, хозяйственным человеком, истинным носителем духовной культуры, обладающим сильной волей, хорошо знающим русский язык и литературу.

Именно отца Владимира (Василия Бирюкова) заслуженно считают основателем духовного возрождения Бердска.

Несет людям слово Божье

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области в семье верующих. В 1976 году Василий Бирюков переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.

9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.