Последний день: Проголосуй за общественное место для благоустройства в Бердске!

В 2017 году в Бердске благоустроили 14 дворов
Уважаемые бердчане! Проводится интернет-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
Общественная комиссия города Бердска проводит интернет-голосование на официальном сайте администрации города Бердска по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.
Голосование проводится с 26 февраля по 1 марта включительно.
Для того чтобы приступить к голосованию необходимо авторизоваться по ссылке
Перечень общественных территорий, представленных на голосование:
1. Территория в районе школы № 11;
2. Территория в районе ДК Родина;
3. Территория в районе ул. Лунная,11;
4. Территория в районе домов ул, Рогачева,18а,20,20а, ул.Красная Сибирь, 109;
5. Территория ул. Рогачева, 1;
6. Парк «Победы»;
7. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;
8. Территория в районе МКД Микрорайон, 37-38;
9. Территория в районе МКД ул. Лелюха, 26, ул.Комсомольская, 24, ул.Первомайская, 11 и ГДК.
Предлагаем Вам выбрать территорию, которая, по Вашему мнению, должна быть благоустроена в первоочередном порядке в 2020 году.
Проект благоустройства общественной территории, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2020 году.
В 2019 году будет благоустроен Городской парк культуры и отдыха, ставший победителем рейтингового голосования в 2018 году.
Рейтинговое голосование проводится ежегодно в год, предшествующий реализации благоустройства общественных территорий.
Дизайн-проекты можно посмотреть по ссылке.
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