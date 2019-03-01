Последний день: Проголосуй за общественное место для благоустройства в Бердске!

Уважаемые бердчане! Проводится интернет-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Общественная комиссия города Бердска проводит интернет-голосование на официальном сайте администрации города Бердска по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

Голосование проводится с 26 февраля по 1 марта включительно.

Для того чтобы приступить к голосованию необходимо авторизоваться по ссылке

Перечень общественных территорий, представленных на голосование:

1. Территория в районе школы № 11;

2. Территория в районе ДК Родина;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория в районе домов ул, Рогачева,18а,20,20а, ул.Красная Сибирь, 109;

5. Территория ул. Рогачева, 1;

6. Парк «Победы»;

7. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

8. Территория в районе МКД Микрорайон, 37-38;

9. Территория в районе МКД ул. Лелюха, 26, ул.Комсомольская, 24, ул.Первомайская, 11 и ГДК.

Предлагаем Вам выбрать территорию, которая, по Вашему мнению, должна быть благоустроена в первоочередном порядке в 2020 году.

Проект благоустройства общественной территории, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2020 году.

В 2019 году будет благоустроен Городской парк культуры и отдыха, ставший победителем рейтингового голосования в 2018 году.

Рейтинговое голосование проводится ежегодно в год, предшествующий реализации благоустройства общественных территорий.

Дизайн-проекты можно посмотреть по ссылке.