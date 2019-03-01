Изнасиловал в душе 3-летнюю девочку подросток в общежитии Новосибирска

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения им насильственных действий сексуального характера в отношении 3-х летней девочки.

По данным следствия, 27 февраля 2019 года, в послеобеденное время, подросток, под предлогом игры позвал малолетнюю в душевую комнату общежития, расположенного в Октябрьском районе Новосибирска, и используя ее беспомощное состояние в силу своего возраста, совершил насильственные действия сексуального характера, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в СК РФ по НСО.

Следствием установлено, что семья подростка неполная, состоит на учете в ПДН и КДН как неблагополучная, характеризуется отрицательно. Семья потерпевшей на профилактических учетах не состоит, потерпевшая находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации.

В настоящее время следователь обратился в суд Октябрьского района г. Новосибирска с ходатайством о помещении подозреваемого в медицинскую организацию для производства стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы.

Следствие даст правовую оценку всем обстоятельствам совершения преступления в отношении малолетней, а также действиям должностных лиц, ответственным за работу в области профилактики.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области прокомментировало «Курьер. Среда. Бердск» инцидент. Так, по инициативе министерства сегодня в Октябрьском районе Новосибирска работает специальная комиссия по проверке организации работы с семьей несовершеннолетнего по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего 27 февраля. В состав комиссии вошли специалисты социальной сферы, образования и правоохранительных органов. Комиссия проверит работу служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района.

— Случай нарушения прав несовершеннолетних в Октябрьском районе – не единичный. Министерство неоднократно указывало району на отсутствие профилактической работы с семьями, находящимися в группе риска. По результатам проверки министерством будут приняты соответствующие меры. Семья несовершеннолетнего подростка прибыла на территорию региона в 2017 году. Отец подростка в феврале 2019 года рассматривался на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ведомстве.