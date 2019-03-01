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Путин: почему поручения по туризму не выполняются в срок?

При разработке проекта стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года необходимо предусмотреть включение в нее мероприятий по развитию речных и морских круизных маршрутов.

1.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Путин: почему поручения по туризму не выполняются в срок?

Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений по туризму

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму не исполняются в срок. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.

Кроме того, при разработке проекта стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года необходимо предусмотреть включение в нее мероприятий по развитию речных и морских круизных маршрутов, говорится в поручениях президента. Проект стратегии должен быть разработан до 31 марта.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну как не выполняются?Скоро снова заработает «золотой шлагбаум»на «Чайке»!!!

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