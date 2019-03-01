Путин: почему поручения по туризму не выполняются в срок?

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму не исполняются в срок. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.

Кроме того, при разработке проекта стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года необходимо предусмотреть включение в нее мероприятий по развитию речных и морских круизных маршрутов, говорится в поручениях президента. Проект стратегии должен быть разработан до 31 марта.

Источник: ТАСС