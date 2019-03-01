3 млрд рублей вложат дополнительно в автодороги Новосибирской области

Правительство региона на 3 млрд рублей увеличило объем госпрограммы по развитию автодорог
Объем средств на реализацию госпрограммы по развитию автодорог в Новосибирской области в 2019 году увеличится на 3,1 млрд рублей и составит 16,7 млрд рублей.
Вопрос о внесении изменений в государственную программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» рассмотрен 27 февраля на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.
Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, выступая с основным докладом, объёмы финансирования программы в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, увеличение составило 3,1 млрд рублей.
В текущем году планируется построить и реконструировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения и искусственные сооружения на них в Венгеровском, Искитимском, Чистоозерном, Краснозерском, Татарском, Новосибирском, Тогучинском, Баганском, Колыванском районах Новосибирской области.
Планируется, что в 2020 году объёмы финансирования программы составит 24,4 млрд рублей, увеличение составит 5,5 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы составит 24,4 млрд рублей.
По сравнению с первоначальным формированием в 2015 году планов дорожно-строительных работ на 2021 год, увеличение финансирования должно составить порядка 4,1 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей – за счёт средств из федерального бюджета, 2,7 млрд рублей из областного бюджета и 300 млн рублей – за счёт средств местного бюджета.
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Видно, что государство всерьез взялось за внутреннюю инфраструктуру.
Давно пора.
Только эта… про ЖКХ за забыли бы….
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всерьёз взялось?)))
искренне посмеялся.
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А что смеяться: посмотрите на Бердск и изменения даже последних лет.
Ленина, Маяковского, Лунная, строится сад и школа (еще с десяток объектов поменьше только в Бердске богом-забытом дотационном городке)…
есть конечно люди, которым сколько не дай, все равно мало… но может быть реалистом хотя б на капельку?
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если это, в вашем понимании «серьёзный подход», то всё даже печальней чем я думал.
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капитальная реконструкция — да, это серьезный подход.
То, чего не было с начала 90-х в течение 20 лет!
А теперь есть и каждый год.
удалено
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Дели сразу на 2 — «Путин: — Вам сколько не выделяй, все-равно половину разворуете.»
170 млн на воду в Бердске. А сколько также утащили в Н-ске и N-сках по стране?
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