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3 млрд рублей вложат дополнительно в автодороги Новосибирской области

Планируется, что в 2020 году объёмы финансирования программы составит 24,4 млрд рублей, увеличение составит 5,5 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы составит 24,4 млрд рублей.

1.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
3 млрд рублей вложат дополнительно в автодороги Новосибирской области

Правительство региона на 3 млрд рублей увеличило объем госпрограммы по развитию автодорог

Объем средств на реализацию госпрограммы по развитию автодорог в Новосибирской области в 2019 году увеличится на 3,1 млрд рублей и составит 16,7 млрд рублей.
Вопрос о внесении изменений в государственную программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» рассмотрен 27 февраля на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, выступая с основным докладом, объёмы финансирования программы в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, увеличение составило 3,1 млрд рублей.

В текущем году планируется построить и реконструировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения и искусственные сооружения на них в Венгеровском, Искитимском, Чистоозерном, Краснозерском, Татарском, Новосибирском, Тогучинском, Баганском, Колыванском районах Новосибирской области.

Планируется, что в 2020 году объёмы финансирования программы составит 24,4 млрд рублей, увеличение составит 5,5 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы составит 24,4 млрд рублей.

По сравнению с первоначальным формированием в 2015 году планов дорожно-строительных работ на 2021 год, увеличение финансирования должно составить порядка 4,1 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей – за счёт средств из федерального бюджета, 2,7 млрд рублей из областного бюджета и 300 млн рублей – за счёт средств местного бюджета.

Источник: nso.ru


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Видно, что государство всерьез взялось за внутреннюю инфраструктуру.
    Давно пора.
    Только эта… про ЖКХ за забыли бы….

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    • a.danilov

      всерьёз взялось?)))
      искренне посмеялся.

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      • Аноним

        А что смеяться: посмотрите на Бердск и изменения даже последних лет.
        Ленина, Маяковского, Лунная, строится сад и школа (еще с десяток объектов поменьше только в Бердске богом-забытом дотационном городке)…
        есть конечно люди, которым сколько не дай, все равно мало… но может быть реалистом хотя б на капельку?

        Thumb up 0 Thumb down 5

        • a.danilov

          если это, в вашем понимании «серьёзный подход», то всё даже печальней чем я думал.

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          • Аноним

            капитальная реконструкция — да, это серьезный подход.
            То, чего не было с начала 90-х в течение 20 лет!
            А теперь есть и каждый год.
            удалено

            Thumb up 0 Thumb down 5

    • Аноним

      Дели сразу на 2 — «Путин: — Вам сколько не выделяй, все-равно половину разворуете.»
      170 млн на воду в Бердске. А сколько также утащили в Н-ске и N-сках по стране?

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