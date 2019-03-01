3 млрд рублей вложат дополнительно в автодороги Новосибирской области

Объем средств на реализацию госпрограммы по развитию автодорог в Новосибирской области в 2019 году увеличится на 3,1 млрд рублей и составит 16,7 млрд рублей.

Вопрос о внесении изменений в государственную программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» рассмотрен 27 февраля на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, выступая с основным докладом, объёмы финансирования программы в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, увеличение составило 3,1 млрд рублей.

В текущем году планируется построить и реконструировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения и искусственные сооружения на них в Венгеровском, Искитимском, Чистоозерном, Краснозерском, Татарском, Новосибирском, Тогучинском, Баганском, Колыванском районах Новосибирской области.

Планируется, что в 2020 году объёмы финансирования программы составит 24,4 млрд рублей, увеличение составит 5,5 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы составит 24,4 млрд рублей.

По сравнению с первоначальным формированием в 2015 году планов дорожно-строительных работ на 2021 год, увеличение финансирования должно составить порядка 4,1 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей – за счёт средств из федерального бюджета, 2,7 млрд рублей из областного бюджета и 300 млн рублей – за счёт средств местного бюджета.

Источник: nso.ru