С внеплановыми проверками в поликлиники нагрянул Минздрав Новосибирской области

Внеплановую проверку работы поликлиник в г. Новосибирске утром 28 февраля провел заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. Проверка инициирована в рамках принимаемых минздравом региона мер борьбы с очередями в медучреждениях.

Замминистра здравоохранения проверил работу поликлиники ГКБ №2 и поликлиники №27 в г. Новосибирске, пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова проводит внеплановые проверки медицинских организаций региона. В том числе – для понимания ситуации по очередям в регистратуру поликлиник. Предотвращение очередей – одна из важнейших задач по оказанию доступной и качественной медицинской помощи, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение». Данная работа будет продолжаться на регулярной основе: очереди – одна из наиболее проблемных точек в звене первичной помощи, и организации, в которых эта проблема актуальна, будут взяты на строгий контроль минздрава региона», – сообщил Андрей Лиханов.

Отметим, что в настоящее время министерством здравоохранения Новосибирской области ведется активная работа по созданию в регионе новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это направление реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – новые технологии позволят улучшить работу поликлиник с точки зрения организации доступной среды для пациентов и оптимизации работы регистратуры.

В настоящее время существует несколько способов записи на прием к врачу-специалисту:

– круглосуточно посредством личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

– запись на повторный прием или на консультацию к узкому врачу-специалисту врачу-терапевту на приеме.

В настоящий момент ведется оптимизация процесса оказания услуги запись на приём к врачу-специалисту на всей территории Российской Федерации, ведутся доработки функционала, добавляются новые модули, которые позволяют жителям города Новосибирска и Новосибирской области еще более быстро и удобно получать услугу записи на приём к врачу-специалисту:

— на сайте reg.nso.ru;

— по единому номеру «124»;

— непосредственно обратившись в регистратуру поликлиники лично и по телефону.

Источник: nso.ru