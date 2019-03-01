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Инструкция: Как определить пенсионера в дом престарелых

Кто имеет первоочередное право «проживания» в госучреждении? Рассказывает ведущий специалист социального обслуживания населения администрации города Бердска Светлана Булгакова.

1.03.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: pixabay Нет комментариев
 
Инструкция: Как определить пенсионера в дом престарелых

Некоторые пожилые люди стремятся жить в пансионате престарелых

Что необходимо для получения стационарного социального обслуживания?
Приказом министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 №1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг» (в редакции приказа министерства социального развития Новосибирской области от 31.12.2014 №1525 «О внесении изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 №1288») закреплен порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания является поданное гражданином или его законным представителем в письменной форме заявление в уполномоченный орган на признание нуждаемости в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг по месту жительства .

(В Бердске по адресу: ул. Кирова, 2/1)

Кто имеет право на дом престарелых?

Граждане пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению и признанные нуждающимися в предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания.

Кто может воспользоваться преимущественным правом приема на стационарное социальное обслуживание?

Во внеочередном порядке на стационарное социальное обслуживание в соответствии с действующим законодательством принимаются:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»«ж», «и» пункта первого части первой статьи 2 Федерального закона от 12.01.95 N 5-ФЗ «О ветеранах»;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные реабилитированными;
5) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
6) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кто может быть определен в дом престарелых в первую очередь?

В первоочередном порядке на стационарное социальное обслуживание принимается супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

Кто имеет преимущественное право на стационарное социальное обслуживание?

Преимущественным правом на стационарное социальное обслуживание пользуются:
1) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период;
2) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
3) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
4) граждане, указанные в пунктах первом, втором и шестом статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»);
6) граждане, указанные в статье 2 Закона Новосибирской области от 02.12.2010 № 27-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Какова плата за стационарное социальное обслуживание?
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Адреса поставщиков социальных услуг:
Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина (территория БПВТ им.Калинина, улица Новый поселок, Бердск, 8 (383) 412-57-92)
Новосибирский дом ветеранов (ул. Жуковского, 98, Новосибирск, 8 (383) 226-87-77)


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