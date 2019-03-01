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Хочу в отпуск: 150 млн рублей алиментов выплатил москвич после ограничения выезда из России

УФССП по Москве в 2018 году стало взыскание более 1,3 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей.

1.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Хочу в отпуск: 150 млн рублей алиментов выплатил москвич после ограничения выезда из России

Москвич выплатил долги по алиментам на 150 млн рублей после ограничения выезда из страны

Всего в Москве взыскали свыше 1,3 млрд рублей долгов по алиментам в 2018 году.
Житель столицы выплатил 150 млн рублей долгов по алиментам после того, как ему ограничили выезд из РФ перед Новым годом. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве — главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.

«За 12 месяцев (2018 года) вынесено более 35 тыс. постановлений об ограничении права выезда (должникам, имевшим долги по алиментам) на сумму 7 млрд рублей. В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 млн рублей», — сообщил Сергей Замородских на расширенной коллегии УФССП по Москве по подведению итогов работы в 2018 году.

Кроме того, сообщил он, благодаря ограничению водительских прав 20 тыс. должников по алиментам с них удалось взыскать 444 млн рублей.

«Результатом деятельности УФССП по Москве в 2018 году стало взыскание более 1,3 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей», — сообщил Замородских.

Источник: ТАСС


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