Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

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Ну, вот! Хорошее начало.
6 4
А есть ограничения по возрасту?
3 4
совершеннолетние
4 2
))) Судя по фото, нет. Счатаешь себя красавицей, то в добрый путь.
3 1
Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!
11 2
Регулярно это предложение всплывает))
есть мнение, что слать никто не будет.
2 0
Тогда политкорректно конкурс назвать нейтрально: «Бердские красав(и)цы-2020».
2 0
Зачем? На календарь идут первые 3 места.
Так что либо- либо.
1 0
Чё-то страшные какие-то..
5 10