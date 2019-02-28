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За убийство и спрятанный чемодан с трупом в лесу Бердска 11 лет дали искитимцу

Алексей Фральцов отправится в колонию строго режима. Летом прошлого года он расправился с Анастасией Феклиной в «приступе ярости», когда она усомнилась в его мужских способностях.

28.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Соцсети Один комментарий
 
За убийство и спрятанный чемодан с трупом в лесу Бердска 11 лет дали искитимцу

Ближайшие 10 лет Алексей Фральцов проведет в колонии

Искитимский районный суд 27 февраля приговорил Алексея Фральцова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима за убийство Анастасии Феклиной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он задушил шнурком от трико девушку, с которой познакомился за несколько дней до трагедии к кафе, тело упаковал в чемодан и спрятал в лесопосадках Нового поселка в Бердске, предварительно забрав золотые украшения на сумму 60 тыс. рублей. В Бердск из Искитима с тяжелой сумкой на колесиках он поехал на такси, заказанное на деньги от продаже в ломбарде золота жертвы.

Подсудимому суд засчитал в срок лишения свободы содержание под стражей с 10 июня 2018 года. Таким образом Фральцов проведет за решеткой еще 10 лет.

В суде он признал вину, но заявил, что действовал спонтанно, в порыве ярости. И перед зачтением приговора попросил прощения у родных и близких жертвы. Известно, что у погибшей остался маленький ребенок.

Следственный комитет по Искитимскому району в октябре 2018 года завершил расследование уголовного дела по факту убийства Анастасии Феклиной. Ее труп 8 июня 2018 года обнаружили в чемодане в лесополосе близ Нового поселка в Бердске. Тело с признаками насильственной смерти нашли местные жители, гулявшие в лесу.

По словам руководителя отдела СКР по Искитимскому району Бориса Монаенкова, неочевидное преступление удалось раскрыть достаточно быстро благодаря профессионализму следователей, совместной работе с полицией и использованию новых технологий криминалистики.

Оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность погибшей — 29-летняя жительница Искитима Анастасия Феклина. Быстро вышли на след и предполагаемого убийцы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы смогли установить и отработать круг лиц, которые находились с потерпевшей в момент ее пропажи. Смогли установить, что Фральцов Алексей Анатольевич находился с ней у себя дома, где в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого он совершил действия, которые повлекли к смерти потерпевшей, — рассказал Борис Николаевич.

Рецидивист Фральцов, отбывавший наказание за разбой и грабеж, сначала избил Феклину, а потом задушил шнурком. Положив тело убитой в сумку на колесиках, которую специально купил для этой цели, вывез его на такси в Бердск, чтобы спрятать в лесу. Но это ему не помогло. Первое, на что обратили внимание следователи, это их знакомство в кафе. Второе — он сдал в ломбард в Искитиме похищенные у жертвы золотые украшения по своему паспорту. Третье — база данных судимых.

— Все эти обстоятельства позволили нам доказать причастность Фральцова к совершению убийства и успешно закончить расследование уголовного дела в кратчайшие сроки и направить его в суд, — отметил Монаенков, сообщив, что уже через сутки после обнаружения убитой, подозреваемого задержали.

Сначала Фральцов не признавал вину в тяжком преступлении. Но когда ему предъявили собранные следствием доказательства, признался в убийстве, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис Монаенков:

— Потом в ходе проверки показаний на месте показал, как совершал это преступление, поэтому это дало еще лишние доказательства к его причастности в совершении убийства. Фральцову было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — убийство и кража.

Суд не принял во внимание объяснения Фральцова о состоянии аффекта из-за того, что Анастасия усомнилась в его мужских способностях.

 


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(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Короче через 11 лет этот супчик выйдет еще более отмороженным ублюдком……

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