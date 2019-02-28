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Видео нападения на отставного генерала в Москве

На кадрах видно, как бывший военный подъехал к воротам своего офиса на Малой Никитской. Бриндиков посигналил машине, которая перекрыла ему въезд, и проехал к зданию. (ВИДЕО)

28.02.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Видео нападения на отставного генерала в Москве

Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 44-летний уроженец Украины

Камера видеонаблюдения запечатлела момент нападения на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в Москве. Ролик опубликовал телеканал «360».
На кадрах видно, как бывший военный подъехал к воротам своего офиса на Малой Никитской. Бриндиков посигналил машине, которая перекрыла ему въезд, и проехал к зданию.
Почти сразу из автомобиля вышли двое мужчин, подошли к генералу и ударили его. В результате Бриндиков попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица.
Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 44-летний уроженец Украины.

Источник: РИА Новости


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