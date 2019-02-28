Видео нападения на отставного генерала в Москве

Камера видеонаблюдения запечатлела момент нападения на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в Москве. Ролик опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как бывший военный подъехал к воротам своего офиса на Малой Никитской. Бриндиков посигналил машине, которая перекрыла ему въезд, и проехал к зданию.

Почти сразу из автомобиля вышли двое мужчин, подошли к генералу и ударили его. В результате Бриндиков попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица.

Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 44-летний уроженец Украины.



Источник: РИА Новости