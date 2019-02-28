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Санкции в отношении причастных к убийству Немцова хочет ввести США

Сенаторы и конгрессмены призывают правительство России «провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова.

28.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Санкции в отношении причастных к убийству Немцова хочет ввести США

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству Немцова

В качестве автора документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел, а сенатскую версию подготовил республиканец Марко Рубио.
Резолюция с призывом к нынешней американской администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто причастен к этому преступлению, внесена в среду в обе палаты Конгресса США. Автором документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), а автором сенатской версии — сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида).

Отмечается, что документ был представлен по случаю четвертой годовщины гибели российского политика. В тексте законодатели выступают с осуждением российских властей, которые, по их версии, скрыли обстоятельства громкого убийства. При этом члены Конгресса призвали правительство США «во время любых контактов с правительством Российской Федерации поднимать вопрос убийства Немцова и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности».

Помимо этого, сенаторы и конгрессмены призывают правительство России «провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)», а также призывают «госсекретаря и министра финансов [США] использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова». Также законодатели хотят поручить госсекретарю и директору Национальной разведки США подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти в праве игнорировать такого рода документы.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Введут конечно.Пауки не воюют с мухами они их жрут.

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