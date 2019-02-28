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Подделали прописку родители первоклашек ради учебы в школе Новосибирска

Две семьи Железнодорожного района попали под уголовную ответственность. Документы были представлены ими в школу в качестве доказательства того, что их дети имеют право обучаться именно в этой образовательной организации.

28.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Подделали прописку родители первоклашек ради учебы в школе Новосибирска

Родители стали чаще записывать детей в первый класс через портал Госуслуг

По результатам прокурорской проверки, проведенной в феврале 2019 года по обращению родителей потенциальных первоклассников одной из образовательных организаций района, выявлены два факта использования заведомо подложных документов — свидетельств о регистрации по месту пребывания.

— Документы были представлены ими в учебное учреждение в качестве доказательства того, что их дети имеют право обучаться именно в этой образовательной организации. Прокуратура района оценила эти обстоятельства и выявила в ходе проверки факты использования подложных документов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Теперь родителям первоклашек грозит уголовная ответственность — материалы проверки в порядке ст.37 УПК РФ направлены прокуратурой в отдел полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску для решения вопроса о возбуждении двух уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа.

Уголовные дела уже возбуждены, их расследование взято прокуратурой района на контроль.

В ведомстве отметили, что в 2017 году к уголовной ответственности за использование фальшивых документов для зачисления детей в школу привлекли трех новосибирцев.

Подобные судебные процессы приобрели широкий общественный резонанс, однако факт привлечения к уголовной ответственности, широко освещенный в СМИ, не останавливает родителей на пути к стремлению обучать детей в выбранных ими образовательных организациях.

Напомним, что в Новосибирске, чтобы записать детей в первый класс, родители вынуждены стоять в ночных очередях за списки при поступлении в школы.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вообще надо отменить эти приписки к школе по прописке
    Все вправе учиться там, где они хотят
    Зачем людей провоцировать на какие то противоправные действия?

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