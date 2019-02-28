Кишечную палочку в пельменях нашло Роскачество

Роскачество в ходе проверки замороженных пельменей российского производства выявило в некоторых образцах продукции бактерии группы кишечной палочки, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. В подборку вошла только продукция российского производства стоимостью от 90 до 640 рублей за 1 килограмм. Согласно результатам лабораторных испытаний, ни одна марка не смогла претендовать на российский «Знак качества», отметили в организации.

«В 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. В числе возможных причин данных отклонений — несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что превышение обязательных требований по содержанию антибиотиков найдено всего в двух случаях. Вместе с тем эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислот, нитрита натрия.

Эксперты подчеркивают, что во всей продукции было обнаружено мясо. «ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах. В то же время, в ходе исследований Роскачества эксперты увидели и незаявленные виды мяса — они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве», — сказано в релизе. Вместе с тем, эксперты не нашли ни крахмала, ни перемолотых костей в фарше.

Лишь в пельменях одной марки были обнаружены хрящи. Также в ходе исследования эксперты не увидели превалирующего количества сои, хотя ее ДНК встречалась. «Лучшие пельмени производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области», — заключили в организации.

Источник: РИА Новости