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Доходы Путина требует раскрыть конгресс США

Для этого конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно проекту, американская разведка должна предоставить данные о доходах и имуществе российского президента.

28.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Доходы Путина требует раскрыть конгресс США

Конгресса США опубликовал законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы

Американские конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». О документе сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник.
Так, согласно проекту, американская разведка должна предоставить конгрессу данные о доходах и имуществе российского президента.

Авторами инициативы стали Стефаник и Вальдес Демингс от Демократической партии.
Накануне на сайте конгресса США опубликовали законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Кроме новых экономических ограничений, документ также предусматривает составление отчета «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    До американцев наконец что-то начало доходить….

    Thumb up 3 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    У Путина, даже денег на мороженное нет,ему Мантуров покупает. Наверное поэтому от него жена ушла,устала Людмила от безденежья :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

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