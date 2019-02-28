Не договорились: Лидеры США и КНДР не позавтракали вместе

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита. Об этом в четверг в Ханое на пресс-конференции по итогам саммита заявил Трамп.

-Нет, никакой договоренности о новом саммите мы не заключали, — подчеркнул Трамп.

По словам главы Белого дома, по дороге в США он намеревается из самолета позвонить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, чтобы рассказать им о содержании прошедших в Ханое переговоров.

В столице Вьетнама 27-28 февраля состоялся саммит США — КНДР. В среду прошла встреча лидеров двух стран, она продлилась 2,5 часа. Трамп и Ким Чен Ын обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне прошлого года.

Источник: ТАСС