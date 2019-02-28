Забил двух косуль браконьер в Болотинском районе

27 февраля в 00.30 в Болотинском районе у деревни Александровка государственный инспектор охотнадзора обнаружил место забоя двух особей сибирской косули, о чем незамедлительно сообщил в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 47-летний житель Кемеровской области.

Подозреваемый был задержан недалеко от места забоя. У него изъято две туши сибирской косули, автомобиль «Лексус 570», карабин с патронами.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконная охота.

Источник: 54.мвд.рф