На грани войны: Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

Индия дала в четверг «сильный и эффективный » ответ на нарушение Пакистаном режима прекращения огня и обстрел населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство ANI.

Индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени (03:30 мск). Перестрелка продолжалась около часа. Информации о пострадавших не поступало.

На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, продолжает сохраняться напряженность после предпринятого 14 февраля нападения террористов на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»).

Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ нанесли авиаудар по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Источник: ТААС