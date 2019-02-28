На грани войны: Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

За покупку вестей о смерти от полиции осудили директора ритуального агентства «Гранит» в Новосибирске
Видео нападения на отставного генерала в Москве
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Украина отказалась от «Евровидени-2019»
Глыба льда упала с крыши на 3-летнего мальчика в Рязани
Санкции в отношении причастных к убийству Немцова хочет ввести США
Омбудсмен: 12-летний мальчик признался в изнасиловании годовалой сестры в Петербурге под пытками
Инструкция: Как определить пенсионера в государственный пансионат
Забил двух косуль браконьер в Болотинском районе
Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»