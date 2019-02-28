Раритетная книга сказок по заказу императрицы хранится в музее Бердска

В фондах бердского историко-художественного музея в коллекции «Редкая книга» представлен удивительный памятник русского сказочного фольклора. Речь идет об «Альбоме русских народных сказок и былин» под редакцией П.Н. Петрова, изданного в Санкт-Петербурге в 1875 году. Это уникальная книга, созданная по заказу царской семьи, в частности императрицы Марии Александровны – матери императора Александра III, которой и посвящено издание. Альбом был выпущен издательством Германа Гоппе в типографии императорских Санкт-Петербургских театров очень небольшим тиражом в эпоху подъема и расцвета российской культуры.

В книге не просто замечательный подбор сказок и былин, мастерски иллюстрированный русскими художниками, но и попытка посмотреть на сказку по-новому, под другим углом. Дело в том, что фольклор, много веков, по традиции, устно передававшийся от поколения к поколению, в середине 19 века вступил в кризисную пору. Полноценное искусство рассказывания сказок стало встречаться все реже и реже. Незадолго до появления альбома, в 1855-1863 годах, в свет вышел сборник «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева – самый известный и полный сборник русских народных сказок. В своей работе Афанасьев предпринял попытку не просто дать классификацию русских народных сказок, но и показать сказку как глубокий пласт национальной культуры, соединяющей в себе множество аспектов: филологических, исторических, мифологических и тому подобное. Эта же идея была подхвачена и составителем альбома Петром Петровым – искусствоведом и писателем, почетным вольным общником Императорской академии художеств и действительным членом императорского археологического общества. В своем предисловии к альбому он отмечает «общеинтересность» сказки для людей всех возрастов и ввиду этого необходимость «в открытии настоящего смысла заключенных под формою сказки иносказаний».

Именно поэтому к работе над составлением альбома подошли с осознанием важности и громадности задач. Показать сказку не только как воплощение народной фантазии, но и как неотъемлемую часть русской культуры, внутренней душевной жизни народа. Альбом включает в себя двенадцать народных былин и сказок, а также несколько поэтических переложений А.С. Пушкина и П.П. Ершова, созданных на фольклорной основе. В книгу вошли: «Илья Муромец», «Святогор», «Садко богатый», «Кощей бессмертный», «Царь девица», «Золотая рыбка», «Жар птица», «Мертвая царевна», «Конек-горбунок». Каждое из двенадцати произведений снабжено комментариями, раскрывающими этимологию имен мифических персонажей и дающими возможность узнать много нового о мировоззрении славян.

Отдельно хочется отметить великолепные иллюстрации к текстам сказок и былин, которые выполнены известными художниками, такими как: И.И. Соколов, И.С. Панов, К. Брож, В.М. Васнецов. Гравировали академик Лаврентий Серяков и Эдуард Карлович Даммюллер.

Таким образом, появление «Альбома русских народных сказок и былин» стало возможно благодаря труду крупнейших знатоков русской словесности и выдающихся деятелей русской культуры.

Несмотря на то, что данное антикварное издание представляет огромную ценность, удивительно (а может быть ничего удивительного и нет) его попадание в музейные коллекции. Книга попала к нам сказочным образом. Хотите верьте, хотите нет, но альбом был нам просто подарен! Подарен человеком, влюбленным в книгу, в историю, в наш город. Этот человек – Анатолий Михайлович Солоницын – почетный даритель и большой друг нашего музея. Передавая ее нам, он очень хотел, чтобы как можно больше бердчан имели возможность прикоснуться к своей истории, проникнуться большим уважением и любовью к богатейшему наследию русской культуры.

По материалам бердского историко-художественного музея