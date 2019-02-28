За покупку вестей о смерти от полиции осудили директора ритуального агентства «Гранит» в Новосибирске

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего руководителя ритуального агентства «Гранит», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает сайт СК РФ по НСО.

Следствием и судом установлено, что предприниматель за получение информации о сведениях конфиденциального характера о смерти граждан, которая ограничена нормативно-правовыми актами, а также защищен ст.10 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», разглашение (распространение) которой запрещено, за денежное вознаграждение сотрудникам полиции получал от них сведения о персональных данных умерших лиц на территории г. Новосибирска, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, местонахождение умершего.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приговором Ленинского районного суда 41-летний мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.