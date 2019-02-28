Омбудсмен: 12-летний мальчик признался в изнасиловании годовалой сестры в Петербурге под пытками

12-летний мальчик, избитый знакомыми матери по подозрению в сексуальном насилии над годовалой сестрой, находится в детской больнице. У него диагностировано сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера. Сейчас с ним работают психологи. В ту же больницу была помещена и малышка. Медики сообщили: в ходе осмотра признаков насилия не обнаружено. Экспертиза продолжается, результаты будут известны позднее, сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Тем временем следователи восстанавливают картину случившегося. По предварительным данным, произошло следующее: 19 февраля к матери пришли приятели, которым показалось странным поведение её 12-летнего сына в отношение сестренки. Они начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке.

Семья неблагополучная, больше года состоит на учете в органе опеки и попечительства. В трехкомнатной квартире занимает две комнаты, в них проживают мать, двое детей и их дедушка. Дети от разных отцов, отец младшей дочери отбывает наказание в местах лишения свободы.

Сама мама также имеет за плечами судимость. Судя по всему, ведет асоциальный образ жизни, неоднократно рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения.