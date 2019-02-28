КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию
Продам уютную 2-ую! 89137665850 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За покупку вестей о смерти от полиции осудили директора ритуального агентства «Гранит» в Новосибирске

Видео нападения на отставного генерала в Москве

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Украина отказалась от «Евровидени-2019»

Глыба льда упала с крыши на 3-летнего мальчика в Рязани

Санкции в отношении причастных к убийству Немцова хочет ввести США

Омбудсмен: 12-летний мальчик признался в изнасиловании годовалой сестры в Петербурге под пытками

Инструкция: Как определить пенсионера в государственный пансионат

Забил двух косуль браконьер в Болотинском районе

Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Омбудсмен: 12-летний мальчик признался в изнасиловании годовалой сестры в Петербурге под пытками

Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей.

28.02.2019 Фото: Pixabay 4 коммент.
 
Омбудсмен: 12 летний мальчик признался в изнасиловании годовалой сестры в Петербурге под пытками

Предварительно, девочку не насиловал брат

12-летний мальчик, избитый знакомыми матери по подозрению в сексуальном насилии над годовалой сестрой, находится в детской больнице. У него диагностировано сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера. Сейчас с ним работают психологи. В ту же больницу была помещена и малышка. Медики сообщили: в ходе осмотра признаков насилия не обнаружено. Экспертиза продолжается, результаты будут известны позднее, сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Тем временем следователи восстанавливают картину случившегося. По предварительным данным, произошло следующее: 19 февраля к матери пришли приятели, которым показалось странным поведение её 12-летнего сына в отношение сестренки. Они начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке.
Семья неблагополучная, больше года состоит на учете в органе опеки и попечительства. В трехкомнатной квартире занимает две комнаты, в них проживают мать, двое детей и их дедушка. Дети от разных отцов, отец младшей дочери отбывает наказание в местах лишения свободы.
Сама мама также имеет за плечами судимость. Судя по всему, ведет асоциальный образ жизни, неоднократно рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения.

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За покупку вестей о смерти от полиции осудили директора ритуального агентства «Гранит» в Новосибирске Видео нападения на отставного генерала в Москве Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Сначала подумал, что читаю заголовок спидинфо, а потом оказалось, что это прекрасная и скрепная россия ))

    Thumb up 2 Thumb down 3

  2. Аноним

    НВР:
    А всё может быть …
    неизвестно, что может делать пацан у которого гормоны начали в голову бить … может внешне, пока, ничего и не случилось, но это пока
    А что он делал с ребёнком , только он один и знает
    … масса случаев насилия над младенцами и малолетними .. и братьями и отцами и дедами

    Thumb up 1 Thumb down 8

    • Сергей

      А если ещё поднапрячься и дочитать до конца, то можно заметить, что в статье говорится: «в ходе осмотра признаков насилия не обнаружено».

      Thumb up 11 Thumb down 1

      • Аноним

        А если еще поднапрячься, то можно прочитать, что «к матери пришли приятели, которые … начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке». Если толпа пьяных мерзавцев избивает, пытает, прижигает сигаретами ребенка, он может хоть в чем признаться, даже, если никогда даже и мысли о таких вещах у него не возникало

        Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика