Из-за сбитой насмерть собаки вылетела с дороги Toyota Corolla в Бердске

Сбил насмерть собаку и перевернул автомобиль житель Бердска сегодня, 28 февраля, в микрорайоне Южном Бердска. По словам «гонщика», в отместку за убиенное животное очевидцы расквасили ему нос, сообщает «АвтоБердск». Первоначально предполагалось, что перевернулась «Хонда солярис», упав на мусорный бак на обочине, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Смертельное (для хозяйского пса) ДТП произошло около 10 утра на улице Ключевой. Как сообщили сайту АвтоБердск очевидцы, молодой человек на автомобиле «Тойота Королла» несся с бешеной скоростью по дороге в сторону микрорайона Белокаменного.

— Его выкинуло из колеи и в результате чего автомобиль, врезавшись в придомовую мусорку, перевернулся, — констатировал очевидец.

До приезда сотрудников ГИБДД, очевидцы помогли незадачливому «гонщику» поставить «перевертыша» на колёса.

Как объяснил сам «виновник торжества», ему наперерез выбежали собаки, после чего — его «Тойоту» вынесло на обочину и автомобиль перевернулся.

— Ехал со скоростью 50-60 километров, не более, — вспоминает водитель «перевертыша». — Собаки вылетели на дорогу, я их сбил и улетел сюда (в сугроб — прим. автора) и перевернулся. Житель Белокаменного возмущен тем, что при всем при этом после произошедшего очевидцы его избили.

Факт драки после случившегося никто из сотрудников ГИБДД не подтвердил. Правоохранители без лишних комментариев выполняют свои служебные обязанности. Все факты, как говорится, налицо. От трупа погибшей собаки до места, где перевернулся автомобиль, сбивший несчастное животное. Также очевидна и колейность дороги.

При участии понятых и в присутствие прессы, представители власти предложили водителю «Тойоты» пройти медицинское освидетельствование. От обследования участник смертельного для собаки ДТП предпочел отказаться, что по закону соответствует его не самому адекватному состоянию в момент аварии. Жителю Белокаменного грозит как минимум штраф соразмерный налагаемому на пьяных водителей — 30 тыс. рублей. Ну, и лишение водительских прав.

— Его автомобиль в соответствие с ПДД будет эвакуирован на штрафстоянку, — заявили сайту АвтоБердск инспекторы ДПС.

Видео участника группы АвтоБердск во «ВКонтакте»