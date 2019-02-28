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Из-за сбитой насмерть собаки вылетела с дороги Toyota Corolla в Бердске

Водителя «перевертыша», по его словам, избили из-за погибшего пса. Он отказался от алкотестера. Автомобиль сотрудники ГИБДД отправят на штрафстоянку.(ВИДЕО)

28.02.2019 Фото: Участника группы АвтоБердск во "ВКонтакте"/Сергея Болдырева 17 коммент.
 
Из за сбитой насмерть собаки вылетела с дороги Toyota Corolla в Бердске

Труп хозяйского пса лежит недалеко от места ДТП

Сбил насмерть собаку и перевернул автомобиль житель Бердска сегодня, 28 февраля, в микрорайоне Южном Бердска. По словам «гонщика», в отместку за убиенное животное очевидцы расквасили ему нос, сообщает «АвтоБердск». Первоначально предполагалось, что перевернулась «Хонда солярис», упав на мусорный бак на обочине, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Смертельное (для хозяйского пса) ДТП произошло около 10 утра на улице Ключевой. Как сообщили сайту АвтоБердск очевидцы, молодой человек на автомобиле «Тойота Королла» несся с бешеной скоростью по дороге в сторону микрорайона Белокаменного.

— Его выкинуло из колеи и в результате чего автомобиль, врезавшись в придомовую мусорку, перевернулся, — констатировал очевидец.

До приезда сотрудников ГИБДД, очевидцы помогли незадачливому «гонщику» поставить «перевертыша» на колёса.

Из за сбитой насмерть собаки вылетела с дороги Toyota Corolla в Бердске

Машину поставили на колеса

Как объяснил сам «виновник торжества», ему наперерез выбежали собаки, после чего — его «Тойоту» вынесло на обочину и автомобиль перевернулся.

— Ехал со скоростью 50-60 километров, не более, — вспоминает водитель «перевертыша». — Собаки вылетели на дорогу, я их сбил и улетел сюда (в сугроб — прим. автора) и перевернулся. Житель Белокаменного возмущен тем, что при всем при этом после произошедшего очевидцы его избили.

Факт драки после случившегося никто из сотрудников ГИБДД не подтвердил. Правоохранители без лишних комментариев выполняют свои служебные обязанности. Все факты, как говорится, налицо. От трупа погибшей собаки до места, где перевернулся автомобиль, сбивший несчастное животное. Также очевидна и колейность дороги.

При участии понятых и в присутствие прессы, представители власти предложили водителю «Тойоты» пройти медицинское освидетельствование. От обследования участник смертельного для собаки ДТП предпочел отказаться, что по закону соответствует его не самому адекватному состоянию в момент аварии. Жителю Белокаменного грозит как минимум штраф соразмерный налагаемому на пьяных водителей — 30 тыс. рублей. Ну, и лишение водительских прав.

— Его автомобиль в соответствие с ПДД будет эвакуирован на штрафстоянку, — заявили сайту АвтоБердск инспекторы ДПС.

Из за сбитой насмерть собаки вылетела с дороги Toyota Corolla в Бердске

Водитель перевертыша отказался проходить медосвидетельствование

Видео участника группы АвтоБердск во «ВКонтакте»


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(17) Комментариев

  1. Аноним

    Найти, чья собака и высчитать за ремонт машины.
    Собака на сатовыгуле — зло.

    Thumb up 17 Thumb down 27

  2. Аноним

    Вся встающая с колен россиюшка в одной новости)))

    Thumb up 8 Thumb down 14

  3. Ольга

    Вот ****, летел низко, собаку сбил, еще Слава Богу что не человека. Чуть людям в дом не влетел и стоит лицо свое щупает, так страдает видимо, так страдает.

    Thumb up 24 Thumb down 16

    • худой

      За детишек испугались, а то что псина не мелкая, да ещё и не одна, а в составе своры бегает, имея хозяина, это нормально? Я бы этому хозяину разок то же двинул. Выгуливай у себя в огороде любитель животных блин!

      Thumb up 25 Thumb down 14

    • Светлана

      За собакой и детьми следить надо, чтоб не бегали где попало. Я бы тоже нашла хозяина этой псины. Человек из за нее машины лешился….и не надо тут говорить…ой, а если ребёнок…..дети тоже должны знать, где можно бегать, а где нельзя….

      Thumb up 12 Thumb down 11

  4. Аноним

    Под наркотой или алкоголем, место ему в подвале ИВС.

    Thumb up 17 Thumb down 10

  5. Гость Очередной

    «От обследования участник смертельного для собаки ДТП предпочел отказаться, что по закону соответствует его не самому адекватному состоянию в момент аварии» — этим все сказано. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Бежал…..

    Thumb up 19 Thumb down 4

  6. Аноним

    Жаль мордобитие наказуемо- мало дали 8)

    Thumb up 19 Thumb down 6

  7. Аноним

    Эта улица вообще борзоватые летом всю дорогу испортили воду лили одни ямы понаделали то лежащих полицейских наделали .Хотя сами не рубля не вложили в эту дорогу .

    Thumb up 9 Thumb down 3

  8. Аноним

    Там колея глубокая .

    Thumb up 1 Thumb down 5

  9. Да уж..

    Буквально на днях такой же «ужаленный» крутыш, вылетев на тротуар, убил людей в Питере. По-моему, давно пора приравнять пьянку за рулём с отягчающими к предумышленному убийству.

    Thumb up 19 Thumb down 3

  10. Аноним

    Хозяину машины подать в суд на хозяина собаки и кто еще руки распустил чтоб не повадно было .

    Thumb up 7 Thumb down 27

    • Ольга

      С вами многие бы согласились, если бы водитель не отказался от мед. обследования. А так… В непонятном состоянии летел и получил по заслугам.

      Thumb up 16 Thumb down 1

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