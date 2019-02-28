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Перевернулся на крышу вылетевший из-за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске

Автомобиль рухнул прямо на мусорный бак у одного из домов Южного микрорайона. Возможно, пострадал водитель.(ВИДЕО)

28.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Стоп-кадр с видео 4 коммент.
 
Перевернулся на крышу вылетевший из за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске

Мусорные мешки под автомобилем

Утром 28 февраля в Бердске перевернулась на крышу иномарка. Как рассказывают очевидцы «АвтоБердску», ДТП произошло в Южном микрорайоне — на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос». Утверждают, что автомобиль слетел с дороги на обочину из-за огромной колеи.

Hyundai Solaris, совершив кульбит, рухнул прямо на мусорный бак, стоящий у ограды одного из домов на ул. Ключевой. На видео есть кадры, как мужчина стоит на коленях и держится за голову. Возможно, это пострадавший водитель.

Видео vk.com/autoberdsk

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.

Подробности — в ближайшее время.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Что-то с прокладкой между рулем и сиденьем!

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  2. Конструктор

    Колеи там конечно есть. Но чтобы заставить перевернуться автомобиль на крышу, нужно ехать по колее со скоростью хотя-бы 80 км в час.

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    • Ольга

      Ещё и не просто сбить, а завалиться сверху на бак и раздавить его, это надо взлететь. Честно признаться я боюсь того времени, когда сделают Рогачева на южном. Они по названию летают, безумные люди.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Езжу очень часто по этой дороге.
    1. Калеи (по крайней мере страшной) там нет. Удивительно, но периодически дорогу там гредеруют и чистят.
    2. А вот носятся там, в том числе пьянь — часто. То в кювете валялась двое суток прошлой весной жига, то гаишники не просто там по утрам дежурят там на выходных

    Короче: если мозг алкоголем затуманен или просто самоуверенность зашкаливает, то нефиг оправданий выдумывать!

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