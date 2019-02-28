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Перевернулся на крышу вылетевший из-за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске
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Что-то с прокладкой между рулем и сиденьем!
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Колеи там конечно есть. Но чтобы заставить перевернуться автомобиль на крышу, нужно ехать по колее со скоростью хотя-бы 80 км в час.
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Ещё и не просто сбить, а завалиться сверху на бак и раздавить его, это надо взлететь. Честно признаться я боюсь того времени, когда сделают Рогачева на южном. Они по названию летают, безумные люди.
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Езжу очень часто по этой дороге.
1. Калеи (по крайней мере страшной) там нет. Удивительно, но периодически дорогу там гредеруют и чистят.
2. А вот носятся там, в том числе пьянь — часто. То в кювете валялась двое суток прошлой весной жига, то гаишники не просто там по утрам дежурят там на выходных
Короче: если мозг алкоголем затуманен или просто самоуверенность зашкаливает, то нефиг оправданий выдумывать!
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