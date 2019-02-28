Перевернулся на крышу вылетевший из-за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске

Утром 28 февраля в Бердске перевернулась на крышу иномарка. Как рассказывают очевидцы «АвтоБердску», ДТП произошло в Южном микрорайоне — на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос». Утверждают, что автомобиль слетел с дороги на обочину из-за огромной колеи.

Hyundai Solaris, совершив кульбит, рухнул прямо на мусорный бак, стоящий у ограды одного из домов на ул. Ключевой. На видео есть кадры, как мужчина стоит на коленях и держится за голову. Возможно, это пострадавший водитель.

Видео vk.com/autoberdsk

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.

Подробности — в ближайшее время.