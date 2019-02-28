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«Путин помоги» написал на сугробе депутат из Карелии

Районные власти обратились в полицию, чтобы выяснить, нарушил ли закон народный избранник такой «дескридитацией».

28.02.2019 Фото: группа "Ваш депутат Некин И.В." / vk.com/deputatat 2 коммент.
 
«Путин помоги» написал на сугробе депутат из Карелии

Убрать кучу снега попросили помочь президента

Администрация Олонецкого района написала заявление в полицию, в котором просит правоохранительные органы проверить действия местного депутата Игоря Некина. Об этом у себя в группе в «ВКонтакте» рассказал сам Некин, позднее «Руне» подтвердили эту информацию в самой администрации. По словам замглавы района Вадима Мурого, народный избранник мог «дискредитировать власть», написав на сугробе «Путин помоги убрать кучю» [орфография автора сохранена — прим. ред.].

Как объясняет Игорь Некин, надписью на снеге он решил привлечь внимание к куче снега на улице Ленина, которую не хотят убирать ни местные власти, ни управляющая компания. По словам депутата, его коллеги по городскому совету сообщили, что все лимиты на вывоз снега в Олонце уже исчерпаны, поэтому завал должны ликвидировать коммунальщики. Некин подчеркивает, что прошлой весной талые воды затопили здесь близлежащие дома.

Депутат Олонецкого района Игорь Некин [грамматика автора сохранена — прим. ред.]:
— Получается, Иван кивает на Петра, а Пётр — на Федота. <>Но ладно бы вопрос о тротуаре, обойти можно. Но ведь вся талая вода пойдёт под дом, и снова пойдут звонки жителей. А запросы от жителей дома в администрацию и прошлой весной были, и звонить в Москву по этому поводу собирались. Решил пойти другим способом. Только не смейтесь. [Обратился] к президенту, не к Навальному (как обычно делали в Карелии). За Навального могли бы и привлечь. Итак, обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может, и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе. Что б привлечь внимание выше стоящих лиц привлёк —внимание нашей администрации, которая вместо того чтоб сделать работу, которую должна делать, следить за благоустройством города, написала заявление в полицию.

Как рассказал «Руне» Игорь Некин, у него уже состоялся разговор с участковым, который объяснил депутату, что администрация написала на него заявление из-за подписи, появившейся на сугробе. В чем именно состоят претензии чиновников, полицейский ему не сообщил. Как удалось выяснить «Руне», в администрации считают, что Некин дискредитировал власть своим поступком. В телефонном разговоре замглавы олонецкой администрации Вадим Мурый разъяснил позицию чиновников.
«Путин помоги» написал на сугробе депутат из Карелии
Заместитель главы администрации Олонецкого района Вадим Мурый:
— Да, мы отправили заявление в полицию. Понимаете, он дискредитирует власть в нашем понимании. Полиция сейчас всех допрашивает, чтобы выяснить, есть здесь правонарушение или его нет. Но мы это видим так.

 

Источник: runaruna.r


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Дурак депутат, что бы кучу тут же убрали, на ней надо писать НАВАЛЬНЫЙ ;) Эффективность данного способа уже ни раз была доказана. 8)

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  2. Аноним

    Депутат, да еще и малограмотный.

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