Сожитель посадил под замок жительницу Бердска

Вызволяли из запертой квартиры женщину спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Сообщение с просьбой прибыть в один из домов Микрорайона и деблокировать дверь дежурный ПСО получил 25 февраля около 14.00. Спасатели выдвинулись на место. Когда прибыли по указанному адресу, там уже находилась полиция.

Выяснилось, что женщина кричала и звала на помощь. Ее запер сожитель, и она не могла выйти на улицу. Соседи услышали ее крик и позвонили в полицию, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Это была съемная квартира. На место вызвали хозяйку жилья. Спасатели деблокировали дверь и выпустили пленницу. Медицинская помощь ей не потребовалась.