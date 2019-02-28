Минск просит у Москвы кредит для рефинансирования долга на $600 млн

Белоруссия обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения о его выделении со стороны правительства России пока нет, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович журналистам в среду в Минске.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами с Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», — сказал Ермолович.

Он уточнил, что речь в договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году. «Объем этих платежей составляет $600 млн», — добавил глава Минфина.

Как отметил Ермолович, в части стандартных механизмов взаимодействия по данному кредитному соглашению, «то здесь все отработано, проект решения подготовлен». «Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — cказал он.

По информации Ермоловича, средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете РФ на 2019 год.

Источник: Интерфакс