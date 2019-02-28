Бензина на 7 млн рублей покупает пассажирское АТП Бердска

26 февраля на портале госзакупок Бердское автотранспортное предприятие разместило аукционную документацию на покупку бензина для муниципальных автобусов.

Пассажирское АТП намерен купить бензина марки АИ-92 на сумму 6,76 млн рублей. 20-процентный НДС в этой сумме составляет 1,12 млн рублей.

Электронный аукцион состоится 12 марта.

Топливо, которое собирается покупать БАТП, должно иметь октановое число более 92, но не более 95.

— Покупатель заправляет автотранспорт через сеть автомобильных заправочных станций поставщика, расположенных в пределах границ Бердска, — сказано в аукционной документации.

Договор на поставку бензина действует до 31 декабря 2019 года. В документах не указано количество покупаемого топлива. Но судя по нынешней средней ценен на 92-й бензин порядка 41 рубль за литр, купить Бердское АТП собирается примерно 165 тыс. литров.

Количество литров и список заправок будут прописаны в договоре с победителем аукциона.