Кремль: В работу интернета в России могут вмешаться из США

Вмешательство из США в работу интернета в России является возможным, для защиты от этого и принимается законопроект о суверенном Рунете. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наверняка возможно», — ответил Песков на вопрос, возможно ли с территории США влиять на работу интернета в России. Как отметил представитель Кремля, «рамочное администрирование всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями». «Исходя из этого, из таких потенциальных угроз как раз и осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете», — заметил Песков.

«Это не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием. Это связано с защитой от подобных противоправных действий», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые определяли бы источник передаваемого трафика.

Источник: ТАСС