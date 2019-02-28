Сговор по сумме долга в деле о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске подозревает ключевой свидетель обвинения
Минск просит у Москвы кредит для рефинансирования долга на $600 млн
«Путин помоги» написал на сугробе депутат из Карелии
Бензина на 7 млн рублей покупает пассажирское АТП Бердска
Кремль: В работу интернета в России могут вмешаться из США
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Убил себя работник почты после вызова в полицию по факту кражи 22 млн рублей на Урале
Перевернулся на крышу вылетевший из-за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске
Для имиджа покупает 2,5 часа ТВ-эфира за 500 тыс. рублей власть Бердска