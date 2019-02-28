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Убил себя работник почты после вызова в полицию по факту кражи 22 млн рублей на Урале

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Убил себя работник почты после вызова в полицию по факту кражи 22 млн рублей на Урале

В Следственном комитете заявляют, что самоубийца был мнительным человеком. По словам коллег погибшего, он думал, что кражу повесят на него.

28.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Убил себя работник почты после вызова в полицию по факту кражи 22 млн рублей на Урале

СК расследует самоубийство

Покончивший с собой мужчина, проходивший свидетелем по делу о краже из почтового отделения в Челябинской области 22 миллионов рублей, был очень мнительным человеком и воспринимал вызов в полицию близко к сердцу. Об этом следователям рассказала жена погибшего. Именно она обнаружила тело мужа. Об этом 74.ru сообщил руководитель следственного управления СК по Усть-Катаву Павел Дорофеев.

— Женщина жила с мужем вдвоём в квартире. Утром 25 февраля перед работой она обнаружила его без признаков жизни. Записки погибший не оставил. Для его жены это был шок, она была в подавленном состоянии. Супруги накануне не ссорились, — уточнил Павел Дорофеев. — По словам женщины, её муж был мнительным человеком. Он переживал, воспринимал близко к сердцу всю эту ситуацию. Мужчина в годах, с советским воспитанием. Для него сам факт того, что вызывали в полицию, выясняли обстоятельства, связанные с хищением, спрашивали алиби, проверяли, видимо, тоже как-то сыграл. Сейчас проводим доследственную проверку, выясняем обстоятельства. В том числе проверяем и версию, что его суицид может быть связан с тем, что его вызывали в отдел полиции.

О суициде журналистам рассказал коллега мужчины. По его словам, сотрудник, работавший сопровождающим почтальоном, покончил с собой якобы после усиленного допроса, а перед этим высказывал опасения, что кражу «повесят на него». В Следственном комитете уточнили, что между вызовом мужчины в полицию и его суицидом прошло значительное время.

— В рамках уголовного дела о краже проверялись абсолютно все работники почты, имевшие так или иначе отношение [к этому отделению]. Допрашивались в качестве свидетелей для выяснения обстоятельств. Чтобы этому мужчине опасаться уголовной ответственности, нужны были какие-то веские причины. А к нему никаких официальных претензий, подозрений, обвинений не предъявлялось, — подчеркнул Павел Дорофеев.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области 74.ru также подтвердили, что покончивший с собой мужчина проходил по уголовному делу свидетелем. Его опросили в полиции один раз, как и других сотрудников почты. На проверке всех работников на полиграфе, по данным правоохранительных органов, настаивала служба безопасности «Почты России». В пресс-службе организации на просьбу 74.ru подтвердить или опровергнуть эту информацию ответили, что «следственные действия проводились сотрудниками правоохранительных органов».

— Служба безопасности филиала оказывает содействие правоохранительным органам для выявления всех обстоятельств случившегося, — коротко прокомментировали в пресс-службе регионального филиала ФГУП «Почта России».

22 миллиона рублей из почтового отделения в Усть-Катаве пропали в ночь на 11 февраля. Полиция расследует уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК). Как уточнили 74.ru в ГУ МВД по Челябинской области, информации о причастных к преступлению пока нет.

История с ограблением почты обросла слухами и домыслами, которые недавно в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял шоумен Иван Ургант. В соцсетях появились фейковые подробности кражи, согласно которым из отделения почты похитили свыше двух десятков миллионов рублей и 37 тысяч долларов, предназначенных для выплаты пенсий. Авторы фейка приписали преступление двум супругам-пенсионерам, у которых был свободный доступ к хранилищу.

Источник: 74.ru


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