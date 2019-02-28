Сносить киоски и павильоны обязывает суд Бердска

В связи с изменением законодательства в Бердске многие киоски и павильоны оказались на нелегальном положении.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, изменения внесены в Земельный кодекс. И если раньше предоставляли участки под нестационарные объекты торговли, то сейчас необходимо определять место расположение киосков по схемам.

— Те договоры, которые у предпринимателей закончились, сейчас не подлежат пролонгации. Земельные участки им сейчас не предоставляются, поскольку нет такой нормы закона, она не действует, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Поэтому теперь необходимо расторгать договоры, включать нестационарные торговые объекты в схему и проводить аукционы. И таким образом предоставлять место под торговлю.

Разговоры о возможных трудностях, с которыми столкнутся киоскеры, возникали несколько лет назад, когда этим занималось еще управление земельных отношений. Но когда в 2016 году законодательство поменялось, контроль перешел в ведение управления по экономике.

К 2019-му у многих предпринимателей закончились договорные сроки, они начали обращаться в мэрию за продлением договора и получили отказ. Тогда торговцы пошли в суд. И проиграли. Суд встал на строну власти, поскольку прежние нормы закона, по которому бизнесмены получали землю под киоски, больше не действует.

— Первое судебное решение такое уже есть. Теперь предприниматели должны освободить занимаемую территорию до проведения торгов, — констатировала замглавы.

Сроки окончания договоров подошли или подходят примерно по 200 торговым павильонам. Мэрия направляет уведомления предпринимателям о том, что необходимо освободить занимаемый земельный участок, чтобы это место могли разыграть на аукционе.

По словам Жанны Шуровой, чтобы малые предприниматели не пострадали, разыгрывают пока свободные места под торговлю. Кроме того, власть пытается найти законные основания не сносить киоски, поскольку некоторые из них достаточно основательные и дорогие. Возможно, просто место с имеющимся нестационарным объектом будет стоить несколько дороже.

Примечательно, что в Новосибирске пока нет никакого ажиотажа. Вероятно, потому, что предприниматели не обращаются в суд и договариваются с властью «миром».