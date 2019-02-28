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Для имиджа покупает 2,5 часа ТВ-эфира за 500 тыс. рублей власть Бердска

Мэрия собирается рассказывать о городских событиях в 20-минутных телепередачах. Ранее уже объявляли аукцион на изготовление коротких сюжетов за 400 тыс. рублей.

28.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Для имиджа покупает 2,5 часа ТВ эфира за 500 тыс. рублей власть Бердска

На 900 тыс рублей власть Бердска покупает эфирного времени

Мэрия Бердска объявила аукцион на производство и выпуск в эфир информационных телевизионных программ. Чиновники планируют до 31 декабря 2019 года показать бердским телезрителям 8 программ по 20 минут каждая.

Стоимость контракта 500 тыс. рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Электронный аукцион по выбору подрядчика запланирован на 18 марта.

Заказчик предъявляет особые требования к павильону, где будут сниматься сюжеты, и декорациям. Программы должны быть оригинальными, иметь название и логотип, а также концепцию, отличные от уже имеющихся в телеэфире.

Предполагается, что каждая программа будет включать информационный сюжет, опрос горожан на заданную тему, предметное интервью с участниками программы, которые согласовываются заранее.

Каждая телевизионная программа выходит в эфир в вечерний прайм-тайм с 19.00 до 23.00 с обязательным повтором с 7.00 до 11.00 на следующий день. Выпуски телевизионной программы дублируются на официальном сайте исполнителя.

Охват аудитории телевизионным вещанием должен составлять не менее 40% численности населения Бердска.

Как сказано в документах аукциона, ТВ-программы создаются для «наиболее полное информирование граждан о важных событиях, происходящих на территории города Бердска; содействие решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления; укрепление взаимодействия органов власти и общества; формирование благоприятной социально-культурной среды на территории города Бердска; создание положительного имиджа муниципалитета».

Ранее бердская власть уже объявляла аукцион по поиску изготовителя ТВ-программ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэрия намерена купить 100 минут телеэфира за 400 тыс. рублей. Тогда речь шла о выпуске коротких сюжетов, продолжительностью от 2 до 5 минут. Их планируют показать по телевизору также до конца 2019 года. И этот электронный аукцион также проведут 18 марта.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Для создания положительного имиджа взяли бы эти 500 тыс. и помогли матери одиночке которая лечится от рака и воспитывает двоих детей

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  2. Аноним

    «Как сказано в документах аукциона, ТВ-программы создаются для ……… создание положительного имиджа муниципалитета».

    Зачем, что-то делать для жителей города Бердск, типа пандусов или создание заводов и фабрик, для новых рабочих мест! Всё на много проще! Берёшь деньги налогоплательщиков и снимаешь про себя хвалебную рекламу, какой ты весь из себя хороший! Тьфу противно! Даже матов не хватает! :-! :-! :-!

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  3. Аноним

    Бедная администрация Бердска, совсем уже не знают куда деньги пристроить! Но не выкидывать же!

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  4. Сарказм

    Вспомнился репортаж из крейсера про снег и лёд в подъезде без окон. Оказывается, ролик неправильно быт снят! Нужно было восхищаться тем, что детишки, могут играть в снежки, не выходя из подъезда, кататься по лестницам на санках, под присмотром родителей! А глупые горожане, начали требовать забить окна досками и поролоном! Вот создают им, стараются, а они неблагодарные не ценят! Не ценят они подарков судьбы, а только на всё жалуются!

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  5. Сарказм

    А прокуратура куда смотрит, 500 тысяч уже не деньги? Или, про них, следующих, будут аналогичный ералаш снимать?

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  6. Аноним

    Сам себя не похвалишь — никто не похвалит — то и означает. Напрасно считается, что в мире добра больше чем зла. Их поровну. Больше всего в мире равнодушия. Никто никому не нужен, не интересен. не важен. Так что хвалите себя сами…

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