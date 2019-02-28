Для имиджа покупает 2,5 часа ТВ-эфира за 500 тыс. рублей власть Бердска

Мэрия Бердска объявила аукцион на производство и выпуск в эфир информационных телевизионных программ. Чиновники планируют до 31 декабря 2019 года показать бердским телезрителям 8 программ по 20 минут каждая.

Стоимость контракта 500 тыс. рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Электронный аукцион по выбору подрядчика запланирован на 18 марта.

Заказчик предъявляет особые требования к павильону, где будут сниматься сюжеты, и декорациям. Программы должны быть оригинальными, иметь название и логотип, а также концепцию, отличные от уже имеющихся в телеэфире.

Предполагается, что каждая программа будет включать информационный сюжет, опрос горожан на заданную тему, предметное интервью с участниками программы, которые согласовываются заранее.

Каждая телевизионная программа выходит в эфир в вечерний прайм-тайм с 19.00 до 23.00 с обязательным повтором с 7.00 до 11.00 на следующий день. Выпуски телевизионной программы дублируются на официальном сайте исполнителя.

Охват аудитории телевизионным вещанием должен составлять не менее 40% численности населения Бердска.

Как сказано в документах аукциона, ТВ-программы создаются для «наиболее полное информирование граждан о важных событиях, происходящих на территории города Бердска; содействие решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления; укрепление взаимодействия органов власти и общества; формирование благоприятной социально-культурной среды на территории города Бердска; создание положительного имиджа муниципалитета».

Ранее бердская власть уже объявляла аукцион по поиску изготовителя ТВ-программ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэрия намерена купить 100 минут телеэфира за 400 тыс. рублей. Тогда речь шла о выпуске коротких сюжетов, продолжительностью от 2 до 5 минут. Их планируют показать по телевизору также до конца 2019 года. И этот электронный аукцион также проведут 18 марта.