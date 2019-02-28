Украина отказалась от «Евровидени-2019»

Украина отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение, сообщила Национальная телерадиокомпания страны (НОТУ), пишут РИА Новости.

«Общественный вещатель» мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы отказывается, поскольку «с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе», — говорится в заявлении.Отмечается, что отбор привлек внимание общества к связям артистов с шоу-бизнесом в России, «которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными».

Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.

«Решение в пределах полномочий»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении нелогичным. При этом он отметил, что уважает решение вещателя, поскольку это суверенное право страны.

«Если по каким-то причинам общественное вещание решило прекратить разговор с теми, кто выступал в финале (отбора на «Евровидение» — ред.), и объявить о неучастии Украины, то это решение общественного вещателя, которое они приняли в пределах своих полномочий», — заявил Кириленко в эфире радио «Новое время».

Однако, по его словам, это не лучший выход, потому что «еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя», который бы устроил всех.

В России назвали решение НОТУ попыткой политизировать песенный конкурс. Так, депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко отметил, что «абсолютно никто не заметит» отказа Украины от участия на Евровидении.

Парламентарий добавил, что накануне выборов президента на Украине политизируется любой вопрос. «Политика (на Украине) делается на всем», — заключил он.

«Диагноз разброда»

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал решение Украины диагнозом разброда, в котором находится страна.

«Не пойму, о каком единстве постоянно вещает президент Украины Петр Порошенко. Не удалось даже договориться о выборе представителя от страны на этот конкурс», — заявил Клинцевич РИА Новости.

Если Украина не смогла договориться об исполнителе на музыкальном конкурсе, то тем более речь не идет о том, чтобы страна определилась с путем своего развития, считает он.

«Политика на корню убила все живое, что когда-то было на Украине», — заявил Клинцевич.