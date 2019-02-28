«Расслоение в обществе тревожит россиян»

По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране. Еще 41% опрошенных обеспокоены ростом безработицы. У 34% респондентов вызывает опасения резкое расслоение в обществе, пишет Коммерсантъ.

Менее трети (28%) участников опроса волнуются из-за кризисной ситуации в экономике, а также из-за состояния промышленности и сельского хозяйства. 19% опрошенных граждан переживают из-за ухудшения состояния окружающей среды. Еще 18% опрошенных встревожены кризисом морали и нравственности в обществе.

Опрос проводился в период с 15 по 20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

По данным Росстата, с начала 2019 года инфляция выросла 1,3%. Центробанк ожидает разгона инфляции до 5,5–6% в марте–апреле. Минэкономики прогнозирует пиковые значения инфляции в марте-мае (5,2–5,4%).