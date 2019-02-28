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Расслоение в обществе тревожит россиян

У 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране. Еще 41% опрошенных обеспокоены ростом безработицы.

28.02.2019 Фото: pixabay.com 7 коммент.
 
Расслоение в обществе тревожит россиян

У 34% респондентов вызывает опасения резкое расслоение в обществе

По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране. Еще 41% опрошенных обеспокоены ростом безработицы. У 34% респондентов вызывает опасения резкое расслоение в обществе, пишет Коммерсантъ.

Менее трети (28%) участников опроса волнуются из-за кризисной ситуации в экономике, а также из-за состояния промышленности и сельского хозяйства. 19% опрошенных граждан переживают из-за ухудшения состояния окружающей среды. Еще 18% опрошенных встревожены кризисом морали и нравственности в обществе.

Опрос проводился в период с 15 по 20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

По данным Росстата, с начала 2019 года инфляция выросла 1,3%. Центробанк ожидает разгона инфляции до 5,5–6% в марте–апреле. Минэкономики прогнозирует пиковые значения инфляции в марте-мае (5,2–5,4%).


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    «Расслоение в обществе тревожит россиян»

    Оно ещё в 1991 году произошло! Слона то вы и не заметили!

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      …при советской власти равенство-то было только декларируемым. Заметил тогда «слоника-то» или за мамкину юбку держался *CRAZY*

      Thumb up 4 Thumb down 4

      • Аноним

        Тогда, за хорошее зрение, очень серьёзно наказывали, время ушло , а привитый рефлекс , к сожалению, остался!Совок, живёт в каждом из нас!

        Thumb up 3 Thumb down 3

        • Аноним

          от именно! СССР в вас умер поэтому вы даже поддерживать его техносферу не способны.
          А совок в вас живет. 8)

          Thumb up 2 Thumb down 1

        • Аноним

          Да, но теперь, в отличие от «тогда», не талдычат цинично «да здравствует равенство_братство».

          Thumb up 0 Thumb down 2

          • Аноним

            это нормальные принципы гуманизма.
            Хотя вы можите исходить из любых принципов.
            В том числе и индивидуализма.
            просто вопрос ресурсов.
            эта очень старая дилема.конфуций и лао цзы.

            Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Да неправда всё это.На самом деле нас тревожит как там в Украине и Сирии дела и теперь вот ещё в Индии и Пакистане, а у нас РАШЕ ВСЁ НИШТЯК

    Thumb up 6 Thumb down 1

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