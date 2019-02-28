Сговор по сумме долга в деле о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске подозревает ключевой свидетель обвинения
Минск просит у Москвы кредит для рефинансирования долга на $600 млн
«Путин помоги» написал на сугробе депутат из Карелии
Бензина на 7 млн рублей покупает пассажирское АТП Бердска
Кремль: В работу интернета в России могут вмешаться из США
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Убил себя работник почты после вызова в полицию по факту кражи 22 млн рублей на Урале
Перевернулся на крышу вылетевший из-за колеи на обочину Hyundai Solaris в Бердске
Для имиджа покупает 2,5 часа ТВ-эфира за 500 тыс. рублей власть Бердска
«Расслоение в обществе тревожит россиян»
Оно ещё в 1991 году произошло! Слона то вы и не заметили!
4 1
…при советской власти равенство-то было только декларируемым. Заметил тогда «слоника-то» или за мамкину юбку держался
4 4
Тогда, за хорошее зрение, очень серьёзно наказывали, время ушло , а привитый рефлекс , к сожалению, остался!Совок, живёт в каждом из нас!
3 3
от именно! СССР в вас умер поэтому вы даже поддерживать его техносферу не способны.
А совок в вас живет.
2 1
Да, но теперь, в отличие от «тогда», не талдычат цинично «да здравствует равенство_братство».
0 2
это нормальные принципы гуманизма.
Хотя вы можите исходить из любых принципов.
В том числе и индивидуализма.
просто вопрос ресурсов.
эта очень старая дилема.конфуций и лао цзы.
0 0
Да неправда всё это.На самом деле нас тревожит как там в Украине и Сирии дела и теперь вот ещё в Индии и Пакистане, а у нас РАШЕ ВСЁ НИШТЯК
6 1