Почти 166 тысяч работников уволят весной в России

Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, следует из мониторинга Министерства труда, с которым ознакомились «Известия». Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты. По их мнению, возможные увольнения именно в указанных Минтрудом сферах могут быть связаны с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и продолжающейся «чисткой» банковского сектора.

Чиновники Минтруда составляют мониторинг на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости, указано в документе. Предприятия обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, при этом руководство может и изменить планы. Данные для последнего мониторинга представили 14,6 тыс. организаций, где работают 5,6 млн сотрудников. Документ раз в месяц направляют в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова.

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По данным мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Выше всего риск увольнения в сфере автомобилестроения — работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тыс. человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тыс. человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек).

При этом еще в конце прошлого года тройка лидеров была другой: вероятнее всего, можно было потерять работу в банках, затем — на транспорте и производстве электрооборудования.

В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тыс. человек), производства машин и оборудования (11,1 тыс. человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.), производства стройматериалов (6,4 тыс.).

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В Минтруде не ответили на запрос «Известий» о том, почему риск увольнений увеличился именно в этих отраслях. Однако эксперты считают, что высокая вероятность сокращений, например, в сфере автомобилестроения связана с тем, что некоторые заводы планируют приостановить производство. По словам профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, рынок авто перенасыщен, а спросом пользуются лишь достаточно дорогие машины — стоимостью от 1,5 млн рублей и более. Но обстановка может измениться благодаря тому, что отрасль получит господдержку, полагает эксперт.

Аналогичная ситуация складывается и в сфере производства электрооборудования. Большинство россиян не готовы приобретать бытовую технику, а склады с ней наполнены прошлогодней продукцией, поэтому сборку новой также собираются приостановить, рассказал Алексей Скопин.

В транспортной же сфере под сокращения могут попасть в основном сотрудники частного общественного транспорта, чьи компании не выиграли тендеры на предоставление своих услуг в этом году, объяснил эксперт.

В целом отрасли автомобилестроения и производства электроники можно считать весьма рентабельными, поэтому вероятность увольнений здесь — явление скорее краткосрочное, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Понятен риск сокращений сотрудников банков — ЦБ продолжает чистку этого рынка, многие кредитные организации лишаются лицензий, а сотрудники — работы, — пояснил «Известиям» эксперт.

Весьма вероятны увольнения и в сфере торговли, считает Александр Щербаков. По его мнению, сейчас эта отрасль теряет рентабельность, и бизнесмены могут задуматься о сокращении расходов на персонал.

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В рабочее будущее

Риск увольнения 115,7 тыс. нельзя назвать значительным изменением на рынке труда, отметил Александр Щербаков. Поэтому в целом ситуацию в стране можно считать стабильной, указал он.

Наименьшие риски потери работы сейчас у специалистов сфер IT, фармацевтики и медицины, сказал «Известиям» руководитель сервиса Rabota.ru Александр Ветерков.

— В digital-сфере постоянно востребованы SEO-специалисты, специалисты по контекстной рекламе, e-mail-маркетологи и SMM-специалисты. В IT — программисты, аналитики, тестировщики, продакт- и проджект-менеджеры. Риск потерять работу в этих сегментах — низкий, — уверен эксперт.

Но устойчивость производственных компаний сильно зависит от специализации и региона. За счет востребованности продукции наиболее стабильны производственные предприятия добывающих отраслей, оборонного комплекса, фармпроизводства, отметил Александр Ветерков.

Ранее представители «Университета сингулярности» заявляли, что продавцы и водители — одни из самых быстро роботизируемых специальностей в мире, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать их исчезновения. Под возможное вытеснение роботами попадают профессии со средним уровнем квалификации, то есть те, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык.

Справка «Известий»

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен предупредить сотрудника о предстоящем сокращении персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Также должны быть предложены вакансии, на которые работник может быть переведен. Если он на них не согласится и всё же покинет компанию, ему положена выплата выходного пособия — месячной зарплаты. В течение еще двух месяцев, если сотрудник не трудоустроится, бывший работодатель обязан платить ему пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Источник: Известия