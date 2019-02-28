Изменили ради многоэтажек планировку Южного микрорайона в Бердске

Публичные слушания по изменению микрорайона Южного состоялись в Бердске 25 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В итоге рассмотрели и утвердили «внесение изменений в проект планировки территории микрорайона». Теперь на месте отведенных под индивидуальные дома участках появятся многоквартирные.

С таким предложением обратилась «Фирма Янтарь 3 ЛТД» — изменить зоны пустующих ныне земель с Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-4, где разрешено строительство многоэтажек. Оказалось, что три участка в районе 24-го квартала Южного, которые решили объединить, уже застроены многоквартирниками микрорайона Белокаменного.

Застройщик планирует возвести на объединенном участке три 3-этажных дома, один 4-этажный и три 10-этажки с одновременным благоустройством территории.

Стоит отметить, что «южане», пришедшие на публичные слушания, высказали опасения о том, что соседство с высотками может им навредить — многоэтажные дама «выдавят» грунтовые воды, которые затопят частные домовладения. Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания.





