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Изменили ради многоэтажек планировку Южного микрорайона в Бердске

«Южане» опасаются, что высотки «выдавят» грунтовые воды, которые затопят частные домовладения. Застройщик обещал провести «разведку».

28.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
 

Изменили ради многоэтажек планировку Южного микрорайона в Бердске

Южный микрорайон расширяется

Публичные слушания по изменению микрорайона Южного состоялись в Бердске 25 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В итоге рассмотрели и утвердили «внесение изменений в проект планировки территории микрорайона». Теперь на месте отведенных под индивидуальные дома участках появятся многоквартирные.

С таким предложением обратилась «Фирма Янтарь 3 ЛТД» — изменить зоны пустующих ныне земель с Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-4, где разрешено строительство многоэтажек. Оказалось, что три участка в районе 24-го квартала Южного, которые решили объединить, уже застроены многоквартирниками микрорайона Белокаменного.

Застройщик планирует возвести на объединенном участке три 3-этажных дома, один 4-этажный и три 10-этажки с одновременным благоустройством территории.

Стоит отметить, что «южане», пришедшие на публичные слушания, высказали опасения о том, что соседство с высотками может им навредить — многоэтажные дама «выдавят» грунтовые воды, которые затопят частные домовладения. Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания.



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(11) Комментариев

  1. Аноним

    «Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания»
    Конечно …. главное, зону сменить … только, даже если сделают изыскания, то потом будет ли отказ от стройки, если покажет, что частный сектор в дальнейшем затопит?
    Кто даст гарантии, что это не случится?
    По моему, так это просто бред все эти изыскания .. природа не сможет вам выдатьвердикт, как она себя поведёт через несколько лет
    Этого никто предсказать не сможет

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  2. Аноним

    Бред полный, уезжать надо с южного, жить под окнами не вариант.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Алексей

    Может сначала изыскания, а потом обоснованное изменение зоны застройки???

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • a.danilov

      неее… в Бердске так не работает.
      Сначала добиться смены зоны. Любой ценой. А там уже никто ничего не повернёт вспять.

      Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Бобёр

    Южный в нормальный район превращается, сейчас цены скаканут вверх на недвижку.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Конструктор

    Ну и ??- 10-ти этажки. И почему это контора Рога и Копыта (учредитель Голубев), которая копает карьеры и торгует глиной, диктует мэрии где и что строить. Эх…..

    Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Бердчанин

    Мило!!!!! С начало земли отдали под частную застройку а потом ……среди одно или двухэтажных домов стали втискивать высотки? Это только в Бердске такое возможно. Застройщики правят балом….зачем им лесть на неосвоенные земли …там же и затрат на строительство больше да и квартиры продать труднее. А на живущих в частном секторе им всем глубоко наплевать….

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      ну чет малоэтажной застройкой никто не занял.
      почему бы не перевести в многоэтажку свободную землю?
      ни у кого ничего не отнимают…

      Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Конструктор

    Надо написать Президенту и в СК — налицо коррупционный сговор. Использовали бюджетные средства построили детсад, школу и коммуникации для Голубева.

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • Аноним

      при чем здесь Голубев, садик и прочее.
      24-й квартал это в районе между Белокаменным и кирпичным заводом
      все в кучу то зачем?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  8. Аноним

    Что то мутно:
    1. Год назад уже были публичные слушания и 24 квартал переводили под многоэтажки https://berdsk.nso.ru/page/17394
    2. Летом прошлого года внесли изменения в принятую перепланировку: по техническим причинам строить 9-этажки нельзя.Инициировали перевод в малоэтажное строительство. http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/21/359329-vmesto-9-etazhki-dom-v-3-etazha-postroyat-v-mikrorajone-yuzhnom-berdska

    И вот опять: снова хотим 9-этажки!
    Хотелось бы комментарий Федора Каравайцева, который как раз прошлым летом обосновал почему надо этажность уменьшить…

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