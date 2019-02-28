Изменили ради многоэтажек планировку Южного микрорайона в Бердске

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«Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания»
Конечно …. главное, зону сменить … только, даже если сделают изыскания, то потом будет ли отказ от стройки, если покажет, что частный сектор в дальнейшем затопит?
Кто даст гарантии, что это не случится?
По моему, так это просто бред все эти изыскания .. природа не сможет вам выдатьвердикт, как она себя поведёт через несколько лет
Этого никто предсказать не сможет
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Бред полный, уезжать надо с южного, жить под окнами не вариант.
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Может сначала изыскания, а потом обоснованное изменение зоны застройки???
7 0
неее… в Бердске так не работает.
Сначала добиться смены зоны. Любой ценой. А там уже никто ничего не повернёт вспять.
5 0
Южный в нормальный район превращается, сейчас цены скаканут вверх на недвижку.
2 2
Ну и ??- 10-ти этажки. И почему это контора Рога и Копыта (учредитель Голубев), которая копает карьеры и торгует глиной, диктует мэрии где и что строить. Эх…..
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Мило!!!!! С начало земли отдали под частную застройку а потом ……среди одно или двухэтажных домов стали втискивать высотки? Это только в Бердске такое возможно. Застройщики правят балом….зачем им лесть на неосвоенные земли …там же и затрат на строительство больше да и квартиры продать труднее. А на живущих в частном секторе им всем глубоко наплевать….
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ну чет малоэтажной застройкой никто не занял.
почему бы не перевести в многоэтажку свободную землю?
ни у кого ничего не отнимают…
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Надо написать Президенту и в СК — налицо коррупционный сговор. Использовали бюджетные средства построили детсад, школу и коммуникации для Голубева.
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при чем здесь Голубев, садик и прочее.
24-й квартал это в районе между Белокаменным и кирпичным заводом
все в кучу то зачем?
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Что то мутно:
1. Год назад уже были публичные слушания и 24 квартал переводили под многоэтажки https://berdsk.nso.ru/page/17394
2. Летом прошлого года внесли изменения в принятую перепланировку: по техническим причинам строить 9-этажки нельзя.Инициировали перевод в малоэтажное строительство. http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/21/359329-vmesto-9-etazhki-dom-v-3-etazha-postroyat-v-mikrorajone-yuzhnom-berdska
И вот опять: снова хотим 9-этажки!
Хотелось бы комментарий Федора Каравайцева, который как раз прошлым летом обосновал почему надо этажность уменьшить…
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