Путин: снизить ипотечную ставку до 8% и дать каникулы по ипотеке потерявшим доход!

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже, следует из списка поручений главы государства после послания Федеральному собранию. Доклад правительство должно подготовить до 15 января 2020 года, далее — один раз в полгода.

Господин Путин также поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство для предоставления гражданам «ипотечных каникул» — отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода. Срок выполнения этого поручения — 1 июля 2019 года.

Среди поручений — внесение поправок в законодательство о субсидировании ипотеки для семей с двумя и более детьми на весь срок действия таких кредитов. Сейчас льготная ставка 6% действует только первые 3–5 лет. Правительство должно внести соответствующий законопроект в Госдуму до 25 марта.

Источник: Ъ