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Школа Москвы: В массовой драке 3-классников жестко избиты три девочки

У двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

27.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Школа Москвы: В массовой драке 3 классников жестко избиты три девочки

После массовой драки школьников трех девочек увезли в больницу в Москве

В Москве после массовой драки школьников трех девочек увезли в больницу. Как стало известно РЕН ТВ, конфликт начался у 3-классников.

У двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полиция начала проверку. Выясняется, где в этот момент находились учителя.

«По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что конфликт между третьеклассниками произошел в районе Дорогомилово.

«В полицию из медучреждения поступали телефонограммы о доставлении к ним несовершеннолетних с различными травмами приблизительно около 15 часов», — сказано в сообщении.

Источник: ren.tv


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Поколение зверьков и наркоманов 90-х породило себе подобных…..

    Thumb up 4 Thumb down 0

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