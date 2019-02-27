Школа Москвы: В массовой драке 3-классников жестко избиты три девочки

В Москве после массовой драки школьников трех девочек увезли в больницу. Как стало известно РЕН ТВ, конфликт начался у 3-классников.

У двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полиция начала проверку. Выясняется, где в этот момент находились учителя.

«По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что конфликт между третьеклассниками произошел в районе Дорогомилово.

«В полицию из медучреждения поступали телефонограммы о доставлении к ним несовершеннолетних с различными травмами приблизительно около 15 часов», — сказано в сообщении.

Источник: ren.tv