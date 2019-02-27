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Пять суток с мертвой бабушкой провел 4-летний мальчик в запертой квартире Улан-Удэ

От голодной смерти его спасли лишь бутылка воды и конфеты. Сейчас мальчик находится в больнице, он подключен к специальному аппарату питания.

27.02.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Пять суток с мертвой бабушкой провел 4 летний мальчик в запертой квартире Улан Удэ
Эта новость повергла в шок. Сегодня утром в Улан-Удэ был найден 4-летний ребенок, который пять суток провел взаперти в квартире рядом с телом умершей бабушки. Сейчас ребенок с крайним истощением госпитализирован.
Шум подняли в детсаду. Четыре дня вещи ждали своего маленького владельца. По словам заведующей, в детский сад ребенок ходил регулярно. Потому тревогу забили почти сразу. Сначала пытались дозвониться бабушке, она единственный опекун мальчика. После отправили домой воспитателя.

Татьяна Зарубина — заведующая детским садом № 3 Колобок:

— Педагог сходила, вернулась, пришла, говорит о том, что ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь, ни на звонок в дверь, никто ей не открыл. Там она встретилась с соседкой, соседка тоже мне звонила буквально за два часа до того, как я направила педагога по этому адресу. Она тоже выражала свое беспокойство, что в квартире у них тишина, не слышен детский смех. Тогда мы приняли совместно решение, что сейчас мы обзвоним всех родственников. Но к сожалению никто из родственников, соседей, знакомых, никто нам на ответить на этот вопрос не смог. И тогда, я вместе с воспитателем обратилась в ПДН Советского района.

26 февраля, дверь в квартиру вскрыли сотрудники полиции и опеки. Увиденное шокировало. Несколько суток четырехлетний малыш провел рядом с умершей бабушкой. От голодной смерти его спасли лишь бутылка воды и конфеты. Сейчас мальчик находится в больнице, он подключен к специальному аппарату питания.  Он крайне истощен, но его жизни ни что не угрожает.

Туяна Лыгденова — пресс-секретарь министерства здравоохранения Бурятии:

-Ребенок поступил в республиканскую медицинскую организацию. В настоящее время его состояние оценивается, как стабильное. Ребеночку обеспечен уход и он получает все необходимое лечение.

Причина смерти бабушки мальчика устанавливается. Вероятно опекунами ребенка станут ближайшие родственники, родители малыша трагически погибли не так давно. Педагоги детского сада, которые первыми забили тревогу, ждут возвращения своего воспитанника.

Источник: tvcom-tv.ru


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Живи, малыш!

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