Клуб 80+: Национальная идея России — в увеличении продолжительности жизни

В последние годы нам удалось достичь цели, которая еще совсем недавно казалась невыполнимой, — значительно увеличить продолжительность жизни. Сегодня темпы роста этого показателя в России одни из самых высоких в мире. За последние полтора десятилетия он вырос на восемь лет, до 73 (72,7 года). И это не предел.

В ближайшие 12 лет Россия может войти в клуб стран 80+. Что для этого нужно? Прежде всего изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. Наполнить ее современным содержанием. Речь идет не только об обновлении инфраструктуры, переоснащении или строительстве новых объектов.

Перед нами стоит комплексная задача — равномерно увеличить продолжительность каждого из периодов жизни: и детства, и юности, и активной зрелости, и, соответственно, уже старших возрастных категорий. Эта цель содержится в национальном проекте «Здравоохранение».

Программы профилактики заболеваний — ключ к основным этапам реализации проекта. Вклад регулярных скринингов здоровья, коррекции факторов риска, вакцинации, диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями в сохранение здоровья и продление жизни человека — не менее 60%, а в структуре затрат на здравоохранение на все это приходится не более 12%.

Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья в ближайшие пять лет должно стать снижение смертности трудоспособных мужчин в возрасте 16-59 лет с 709 до 530 человек на 100 тысяч населения и снижение женской смертности в возрасте 16-54 лет с 207 до 188 человек на 100 тысяч населения. Министерство также рассчитывает за этот период добиться сокращения случаев временной нетрудоспособности со 131,7 до 126,0 на 100 тысяч населения.

Для эффективного развития общественного здоровья и популяризации здорового образа жизни мы создаем особую систему управления. Все 85 регионов через сеть центров общественного здоровья и профилактики будут внедрять программы «Здоровое село», «Здоровый район». С работодателями будут применяться лучшие корпоративные программы здоровья. При этих центрах создадут группы сопровождения здоровья. Их координаторы — специалисты по профилактической медицине, социальные работники, психологи, страховые представители, участковые врачи (фельдшеры), волонтеры.

Министерство расширяет амбулаторно-поликлиническую сеть на селе, в малонаселенных и труднодоступных регионах. В федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек предусмотрено 7,4 миллиарда рублей. Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек на приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов выделяется десять миллиардов рублей. Всего планируется создать и модернизировать около 1600 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, приобрести свыше 1300 мобильных диагностических комплексов.

Разумеется, мы следим и за качеством подготовки врачей. Медицина постоянно развивается, и врач обязан быть в курсе последних тенденций, осваивать новые методы диагностики и лечения. Мы создали условия, чтобы врачи могли повышать квалификацию и совершенствовать компетенции. В том числе делать это дистанционно — через Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Сегодня этим ресурсом пользуются около 407 тысяч врачей. Доступно более 19 тысяч образовательных программ. Мы также улучшаем условия работы врачей. Открываются новые медицинские учреждения, закупается необходимое оборудование, внедряются современные технологии.

Хорошо зарекомендовала себя пациентоориентированная система оказания медицинской помощи, нацеленная на формирование благоприятной доброжелательной среды в первичном звене здравоохранения. В России уже действует более 2200 «бережливых поликлиник» в 52 регионах. До конца 2020 года мы переведем на этот высокий стандарт все детские поликлиники страны, а к 2024-му планируем, что не менее 50% поликлиник для взрослого населения также станут современными и будут соответствовать эффективной модели. Это гарантированно приведет к избавлению от очередей, разделению потоков здоровых и больных пациентов, созданию комфортной среды и увеличению времени непосредственной работы врачей с пациентами. Новая организационная модель также позволит сократить сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

За счет внедрения «бережливых» технологий и совершенствования медицинских информационных систем врач со своего рабочего места в режиме онлайн увидит наличие или отсутствие льготных лекарств в сети аптек. Это сэкономит время пациента на поиск нужного препарата.

Мы выстраиваем единый цифровой контур, чтобы управление всеми процессами и ресурсами в здравоохранении стало эффективным. Цифровизация распространится на все медицинские организации и процессы: оперативные телемедицинские консультации, мониторинг здоровья, электронный документооборот, информационное взаимодействие всех служб и систем.

Основа культуры здоровья закладывается с раннего детства — во время формирования системы ценностей человека. Уверена, что нам стоит продолжить активные информационные кампании по мотивации граждан к здоровому образу жизни. Мы хотим добиться, чтобы мировоззрение каждого человека способствовало достижению нашей общей главной цели — укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни граждан.

Источник: РИА Новости