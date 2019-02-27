Фото: Потерялся йоркширский терьер на 11 квартале

В рубрику «Сообщи свою новость» написала: Потерялся йоркширский терьер на 11 квартале, в районе домов №5 и№7 по ул. К.Маркса. Кобель. Был одет в синюю блузку с белым воротничком. Нашедших прошу сообщить по телефону — 913 725 37 45. Мария