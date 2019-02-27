Под новые санкции США попадают вмешивающиеся в выборы других стран банки России

На сайте Конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Отмечается, что под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России . Под запрет могут попасть вложения стоимостью от миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).

Через полгода после вступления закона в силу под санкции также попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина», говорится в тексте документа. Кроме того, Конгресс планирует получить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Также законопроект предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту в Керченском проливе», во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона назвали л «оголтелой русофобией», которая не основана на экспертных данных.

Источник: РИА Новости