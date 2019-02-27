Нет врача: Кричит от боли в культе безногий инвалид в Бердске

Сама лечит безногого мужа, как может, жительница Бердска. Все потому, что не может получить на дому консультацию хирурга.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 78-летняя Лидия Рыбникова, из-за непроходимости сосудов ее 80-летнему супругу Герману Николаевичу в декабре 2017 года отняли вторую ногу. Первой он лишился еще пять лет назад.

— Написано, что муж должен наблюдаться у терапевта и хирурга. Я не могу второй год добиться хирурга домой. У него страшные боли в култышке. У него страшно болят бока. Терапевт регулярно нас навещает. Говорит, что постарается записать нас, чтобы приехал хирург. Но там какие-то проблемы. Терапевт назначает препараты по своему направлению — от кашля, от давления. Нужен хирург, чтобы посмотрел культю и сделал свое назначение. Я по сути занимаюсь самолечением — мажу мужу больные места мазью, — жаловалась 27 февраля Рыбникова.

По словам Лидии Павловны, когда Герман Николаевич кричал от боли, она вызывала скорую помощь. Врач сказала, что поставит ему анальгин, но это ничего не изменит. Необходимо наблюдение хирурга, отметила Рыбникова.

— Врач посоветовала мне взять документы и сходить в поликлинику. А я ходить не могу. Перенесла три операции. Мне приходится поднимать мужа, и у меня уже позвоночник не работает. До поликлиники мне не дойти. Мне соседи даже лекарство покупают, — поделилась Лидия Павловна.

Главврач бердской горбольницы Юрий Краморов выслушал информацию о проблеме, сложившейся в семье пенсионеров, и пообещал во всем разобраться и помочь Рыбниковым.

Буквально через 10 минут после разговора с Краморовым, в «Курьер. Среда. Бердск» позвонила Лидия Рыбникова и сообщила, что ей звонила заведующая поликлиникой и сказала, что хирург придет к Герману Николаевичу 28 февраля.