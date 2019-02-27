Самый высокий православный поклонный крест установили под Красноярском

На въезде в Красноярск установили поклонный крест высотой 47 метров. Для сравнения: главная достопримечательность Рио-де-Жанейро (Бразилия) — статуя Христа с распростертыми руками — 38 метров.

Конструкцию из специальной стали, весом 139 тонн, установили на горе Дрокино Емельяновского района. Эту вершину еще называют древним вулканом.

В Красноярской Епархии отмечают: уникальный архитектурный памятник возводился без привлечения государственных средств, а исключительно на деньги пожертвований.

По замыслу проектировщиков, крест станет памятником погибшим солдатам во время Гражданской войны.

— Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы, — рассказывают в Епархии.

Жители Красноярска новый символ города, появившийся аккурат накануне старта Универсиады, восприняли неоднозначно.

Главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский считает, что установка креста отрицательно скажется на состоянии горы.

— Мне жалко Дрокинскую гору. Она сама по себе памятник. Природный. Была очень красивой. Но власти сначала начали продавать землю у подножья, затем гору стали коверкать — подрезать дорогами и котлованами под разного рода сомнительное строительство, окружили дачными участками… Сейчас вот срезали часть макушки. С природой можно творить, что угодно. Заметьте: часовню на Караульной горе (Параскевы Пятницы, — «Шанс») поставили, не нарушая саму гору. Это уж потом то пушку с караульным помещением воздвигли… На Караульной периодически случаются оползни. Гора и дальше будет мстить. То же может случиться и с Дрокинской, — написал он на своей страничке в «Фейсбуке».

В перспективе рядом с крестом хотят построить часовню и смотровую площадку.

Источник: shansonline.ru