Самый высокий православный поклонный крест установили под Красноярском
Конструкцию из специальной стали, весом 139 тонн, установили на горе Дрокино Емельяновского района. Высота креста — 47 м, что выше на 9 м статуи Христа с распростертыми руками в Рио-де-Жанейро.
27.02.2019Фото: Владимира Павловского/shansonline.ru4 коммент.
Огромный крест установили на вулкане под Красноярском
На въезде в Красноярск установили поклонный крест высотой 47 метров. Для сравнения: главная достопримечательность Рио-де-Жанейро (Бразилия) — статуя Христа с распростертыми руками — 38 метров.
Конструкцию из специальной стали, весом 139 тонн, установили на горе Дрокино Емельяновского района. Эту вершину еще называют древним вулканом.
В Красноярской Епархии отмечают: уникальный архитектурный памятник возводился без привлечения государственных средств, а исключительно на деньги пожертвований.
По замыслу проектировщиков, крест станет памятником погибшим солдатам во время Гражданской войны.
— Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы, — рассказывают в Епархии.
Жители Красноярска новый символ города, появившийся аккурат накануне старта Универсиады, восприняли неоднозначно.
Главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский считает, что установка креста отрицательно скажется на состоянии горы.
— Мне жалко Дрокинскую гору. Она сама по себе памятник. Природный. Была очень красивой. Но власти сначала начали продавать землю у подножья, затем гору стали коверкать — подрезать дорогами и котлованами под разного рода сомнительное строительство, окружили дачными участками… Сейчас вот срезали часть макушки. С природой можно творить, что угодно. Заметьте: часовню на Караульной горе (Параскевы Пятницы, — «Шанс») поставили, не нарушая саму гору. Это уж потом то пушку с караульным помещением воздвигли… На Караульной периодически случаются оползни. Гора и дальше будет мстить. То же может случиться и с Дрокинской, — написал он на своей страничке в «Фейсбуке».
В перспективе рядом с крестом хотят построить часовню и смотровую площадку.
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зачем?
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Ничего вы не понимаете в религиозном маркетинге
Куда смотрит наш новый митрополит Никодим, нам нужно построить крест в два раза выше!
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Офигеть, какая красотищаааааааааа
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Ну да, молодцы красноярцы, воздвигли символ путинской России. С колен ей вряд ли подняться, под этим большим крестом она и похоронена.
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