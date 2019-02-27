Фекалии больше не плавают в ваннах жителей двухэтажки в центре Бердска

Устранили подпор, вызвавший застой канализации в доме №10А по ул. Комсомольской, сотрудники КБУ в Бердске.

Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 22 февраля обратилась возмущенная горожанка, проживающая в доме №10А по ул. Комсомольской. Квартиру 79-летней Валентины Иосифовны в очередной раз затопили фекалии из канализации. Нечистоты стояли в ванне и унитазе, зловоние распространилось по всем комнатам.

По словам бердчанки, на протяжении пяти лет ее и соседей затапливает канализационными стоками. УК на доме меняется каждый год и ничего не делает для того, чтобы решить проблемы с канализацией. За последние годы во дворе побывали две комиссии, приезжал мэр и депутат, но проблемы жителей дома так и не решили, единственное, что сделали — вызвали сантехников и признали дом годным для проживания, отметила бердчанка. Семь домов, которые находятся рядом, комиссия признала аварийными, но проигнорировала двухэтажку №10А.

Многоквартирный жилой дом по адресу: Бердск, ул. Комсомольская, 10А находится на непосредственном способе управления с 30 января 2019 года, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 27 февраля начальник отдела общественных связей и информации, пресс-центра мэрии Бердска Анна Чекмазова

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственники помещений в таком доме заключают на основании решений общего собрания указанных собственников. При этом все или большинство собственников помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров.

Согласно п.2 ст.164 ЖК РФ договоры горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращения с твердыми коммунальными отходами заключаются каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени.

По информации МУП «КБУ» подпор на квартале, вызвавший застой канализации, устранен. При возникновении подобных инцидентов собственникам домов, находящихся на непосредственном управлении, необходимо обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы КБУ: 5-05-17, 2-86-85 (24ч).

Для проведения обследования технического состояния жилого дома на предмет использования его для проживания необходимо заключение экспертной организации о техническом состоянии строительных конструкций. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится на основании СП 13-105-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений».

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным и в соответствии п.45 постановления правительства РФ «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» № 47 от 28 января 2006 года в межведомственную комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципальном жилищном фонде и частном жилищном фонде обращается собственник с предоставлением следующих документов:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, — в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя.

Работа Межведомственной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Бердска от 14 июля 2017 года № 1957 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда».

Подробные консультации можно получить в управлении градостроительства по тел: 2-05-25.

Собственники дома по адресу ул. Комсомольская, 10А, в Межведомственную комиссию с заявлением о признания жилого помещения непригодным для проживания не обращались.