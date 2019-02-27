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Метель окутает трассу Р-256 в ближайшие часы в районе Бердска

МЧС рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок, проявлять бдительность и соблюдать соответствующий погодным условиям скоростной режим.

27.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Метель окутает трассу Р 256 в ближайшие часы в районе Бердска

Метель обрушится на Бердск

Снегопады вернулись в Новосибирскую область, осложнив обстановку на дорогах. МЧС России рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок, проявлять бдительность и соблюдать соответствующий погодным условиям скоростной режим.

Простые правила движения в сложных зимних условиях:

— Не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач. Это может привести к заносу.

— Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме.

— На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда.

— Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

— Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума. Зимняя пора особенно опасна и для пешеходов, это период времени, когда нет места ошибкам со стороны всех участников дорожного движения.

— Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Перед дальней поездкой:

Необходимо помнить, что водитель или пассажир на автотранспортном средстве, направляясь в дальнюю поездку при неблагоприятных погодных условиях, должен позаботиться о своей безопасности. Перед поездкой необходимо проверить готовность и исправность автомобиля, приготовить теплую одежду и обувь, горячее питье в термосе; зарядить сотовый телефон; необходимо сообщить родственникам или друзьям, куда направляетесь и когда приедете. Обязательно посмотрите места заправки ГСМ, места расположения СТО, придорожных гостиниц и кафе; уточните телефоны спецслужб; наличие покрытия сотовой связью.

Спасатели всегда готовы прийти на помощь и оказать ее профессионально. 101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов). 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.


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Пять суток с мертвой бабушкой провел 4-летний мальчик в запертой квартире Улан-Удэ За опасную для психики детей информацию в интернете взялась Госдума Торговал гашишем по-крупному житель Новосибирска. Попался

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