Торговал гашишем по-крупному житель Новосибирска. Попался

В Новосибирске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 34-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе досмотра задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство гашиш массой 8,8 грамма. В квартире, где проживал мужчина, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты расфасованные полимерные пакеты с аналогичным наркотическим средством массой более 580 граммов.

По данным оперативников, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: 54.мвд.рф