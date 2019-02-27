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Торговал гашишем по-крупному житель Новосибирска. Попался

В квартире, где проживал мужчина, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты расфасованные полимерные пакеты с аналогичным наркотическим средством массой более 580 гр.

27.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Торговал гашишем по крупному житель Новосибирска. Попался

В Новосибирске задержан подозреваемый в покушении на сбыт гашиша в крупном размере

В Новосибирске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 34-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе досмотра задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство гашиш массой 8,8 грамма. В квартире, где проживал мужчина, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты расфасованные полимерные пакеты с аналогичным наркотическим средством массой более 580 граммов.

По данным оперативников, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: 54.мвд.рф


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