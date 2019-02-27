Больной раком матери двоих детей перечислили 100 000 рублей читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Не оставляют наедине с бедой маму двоих детей Наталью Жаворонок, сражающуюся за свою жизнь с онкологическим заболеванием, читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— Мне пишут и звонят незнакомые люди, говорят теплые слова, поддерживают. И эта моральная поддержка дает мне силы. Мне до сих пор помогают материально. Буквально вчера привезли игрушки и одежду для Кирюшки и Андрея. Позвонила бердчанка и предложила взять у нее домашние заготовки. Андрей ездил к ней и привез варенье, компоты, маринованные огурцы. Я так всем благодарна. Просто нет слов выразить эту благодарность. У меня теперь не болит голова о том, где взять деньги на еду и лекарства. И я наконец-то за долгое время начала понемногу спать ночами, — рассказала 27 февраля «Курьер. Среда. Бердск»

Напомним, за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания — «лимфомы Ходжкина». Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. Совсем скоро ей придется отправиться на очередную процедуру в областную клиническую больницу. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. От Андрея отец отказался, когда Наталья слегла с болезнью, у Кирилла никогда не было отца. Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор. Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

После того, как на «Курьер. Среда. Бердск» прошла информация о тяжелой ситуации в семье Натальи Жаворонок, за два дня на карту благотворители перечислили ей около 80 000 рублей. К Наталье домой приезжали незнакомые ей люди и привозили одежду для детей и продукты. Бердчанка полностью закупила необходимые продукты и одела ребятишек на весну и лето. Себе купила лекарства с запасом на месяц.

По словам Натальи Жаворонок, на ее карту на 27 февраля благотворители перечислили порядка 100 000 рублей. Имя каждого она заносит в тетрадку, чтобы потом озвучить весь список и еще раз поблагодарить за неоценимую помощь.

— Без сочувствия и помощи я быстрее загнулась бы. У меня даже мысли были плохие. Я была наедине со своей бедой. А теперь меня окружили заботой незнакомые мне люди. Это дорогого стоит, — призналась Наташа.

Но мама двоих детей до сих пор не может без слез вспомнить о том, как ее старший сын ходил пешком с ул. Попова в Микрорайон. Потому что на проезд не было денег. Как не покупала себе даже дешевый преднизолон, а тратила 30 рублей на покупку косточек, чтобы дети могли поесть суп на бульоне, а не на пустой воде.

Теперь Наташа готовится к очередной химиотерапии. Все складывается как нельзя лучше. С 1 марта Кирюшка на месяц отправится жить в Центр помощи семье и детям «Юнона», чтобы пройти реабилитацию и лечение. И уже не первый раз. В прошлом году, по словам Натальи, после курса уколов и других процедур Кирилл начал разговаривать. Сотрудники «Юноны» на днях побывали у Натальи дома и посоветовали в трудных ситуациях обращаться за помощью в Центр.

Часть денег благотворителей Наталья перечислила на карту старшего сына. Она не знает, сколько ей придется находиться в областной больнице. А так у сына будет небольшой запас денег, пока она не вернется. На очередную «химию» Наташа отправится 5 марта.

Благодаря добросердечным людям Наталья настолько пришла в себя, что уже строит планы на будущее и ждет не дождется, когда закончатся все курсы химиотерапии, при хорошем раскладе, через три-четыре месяца, чтобы наконец-то устроиться на работу и зарабатывать деньги для своей семьи.

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.