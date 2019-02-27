Учитель года из Бердска: почему у Кащея выпучены глаза

Учитель химии лицея №6 Евгений Кривоногов стал «Учителем года-2019». Он представит Бердск на региональном этапе конкурса. Лучший педагог Бердска рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как ему удается дисциплинировать учеников

Глядя, как старшая сестра — учитель начальных классов — придя из школы, проверяет тетради, он решил тоже стать учителем. У него нет свободного времени, но за 11 лет ни разу не возникало мысли сменить профессию. Профессия педагога привлекает тем,что каждый день для него — открытие.

Автор видео Елена Белоусова



— Дети любознательные. Им интересна, например, химия. Когда осадок меняет цвет — такой восторг! Фейервеки очень нравятся… Но интерес со временем он угасает. Моя задача как учителя показать ребенку, что современная жизнь немыслима без химии.

Евгений Викторович придумывает квесты, по иллюстрациям дети определяют, каких химических элементов не хватает тому или иному герою — по цвету кожи.

Белоснежке с белой кожей (малокровие) не хватает железа, Кащею с выпученными глазами (базедова болезнь) не достает йода.

Авторитет учителя зависит от самого учителя

По мнению Кривоногова, государство делает многое для учителей: увеличивает зарплаты, дает возможность бесплатно повысить квалификацию,

но престиж профессии по-прежнему невысок.

— Сколько молодых специалистов к нам приходит? Очень мало. Учитель должен понимать, что мы — не сфера услуг. Да, в законе об образовании прописано, что мы предоставляем услугу, но если каждый учитель будет думать, что он оказывает услуги, будет трудно психологически.

Мы даем возможность детям творить вместе с нами. Мы созидаем, мы преподаем. Учитель — живой человек, с положительными и отрицательными сторонами. Но когда осознанно идешь работать педагогом, ты должен принимать всех детей. Когда дети на уроке начинают разговаривать, я, наоборот, говорю очень тихо. Они обращают на это внимание и начинают меня слушать.

Вернуть советскую систему образования

— Я вспоминаю советскую систему образования, в частности, единые учебники. Было бы хорошо, если бы все школы занимались по одной учебной программе и использовали учебные пособия одних авторов. Сейчас много говорят об электронных учебниках — я не против. Это облегчит портфель ученика. Но если образовательная организация обязана снабдить учебниками каждого ученика бесплатно, я не думаю, что у каждого родителя будут возможность купить ему гаджет.

По поводу единого государственного экзамена Евгений Кривоногов считает, что он облегчает труд абитуриента. Выпускник прошел итоговую аттестацию — и по своим баллам выбирает вуз.

— Я помню наше время: все лето мы проводили за учебой. Но требования для ЕГЭ рассчитаны на детей с повышенным уровнем знаний. Я бы сделал два разных ЕГЭ по химии, для базового и профильного обучения.

Будущее школы — за образовательными комплексами

Совмещение дошкольного и дополнительного образования предусматривает непрерывный процесс. В одной школе — и детский сад, и дополнительное образование очень — удобно для родителей.

Мне особенно приятно, что школа не ограничивается только собственной жизнью, но и активно участвует в жизни города.

Несколько лет подряд наш лицей участвует в акции «Всем миром», помогая детям с ограниченными возможностями. Регулярно проходят смотры песни и строя.

Школа дает знания, но она и воспитывает гармоничную — нравственно здоровую, социально активную, коммуникативную личность .

Автор видео Елена Белоусова



Победу в конкурсе «Учитель года — 2019» бердчанин объясняет просто: «так сложились звезды».

— Я не могу сказать, что я лучше всех. Все были достойны. Я хотел победить, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Этот год объявлен годом периодической системы химических элементов Менделеева. Может быть, это сыграло какую-то роль. Я шел не победить, а поделиться своим опытом. Впереди областной конкурс. Есть желание на нем попасть в десятку. Про всероссийский этап пока загадывать не буду.