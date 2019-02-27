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Восемь человек сгорели в доме в Мариинске

Тело 4 летнего малыша обнаружено, ищут останки еще двух детей.

27.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Восемь человек сгорели в доме в Мариинске

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме

27 февраля текущего года около 5 часов (местного времени) поступило сообщение, что после ликвидации пожара в одном из жилых домов города Мариинска обнаружены тела 6 человек, в числе которых ребенок в возрасте 4 лет. Поиски тел еще двух детей, которые по предварительной информации также находились в доме, продолжаются. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте пожара работают спасатели МЧС, следственная группа, в числе которой следователи-криминалисты, на место происшествия выехало руководство следственного управления. По предварительной информации в деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две из которых нежилые. В жилище было печное отопление, на приусадебном участке обнаружены бензопила и свежераспиленные дрова. Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах. Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, а также пожарно-техническая по установлению причины возгорания.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком


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