На детектор лжи «сядет» пособник обвиняемой в хищении 2 млн рублей экс-чиновницей Бердска

Подсудимая Анна Захарова, бывшая исполняющая обязанности директора Центра информационного и материального обеспечения, которая по версии следствия похитила около 2 млн рублей из бюджета Бердска, дала показания в бердском городском суде вчера, 26 февраля.

Обвиняемая в подробностях рассказала о всех эпизодах преступной деятельности, инкриминируемых ей, а таких следствие выявило пять.

Так, Анна Владимировна подтвердила суду, что изготавливала приказы на свое премирование. Но считает, что таким образом она не похищала, а получала заработанные деньги. Вину свою она не признала. Впрочем, как и по другим эпизодам.

Напомним, по версии следствия бывшая исполняющая обязанности директора ЦИМО незаконно выплатил зарплаты на 1 млн рублей своим пособникам — Нике Шапран, Ирине Кращук и Сергею Горбунову. Еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Обвиняемый в пособничестве Сергей Горбунов дал свои показания по существу уголовного дела в тот же день, что и Анна Захарова. А вот другие обвиняемые — Ирина Кращук и Ника Шапран попросили судью о времени, чтобы подготовиться к даче показаний. Судья бердского городского суда Наталья Агеева, выслушает обвиняемых 28 февраля. В тот же день даст показания и последний свидетель по уголовному делу.

Стоит отметить, что журналистка Ника Шапран — жена бывшего депутата горсовета Виталия Шапрана, Сергей Горбунов — родной брат осужденной за халатность начфин Ирины Вагнер, а медсестра по образованию Ирина Кращук жена управляющего Новым поселком Олега Кращука.

Могу сесть на детектор лжи!

Анна Захарова рассказала участникам процесса о трудоустройстве Сергея Горбунова водителем в ЦИМО. По словам обвиняемой работающий в ЦИМО водитель был зависим от алкоголя, что негативно отражалось на его работе. Познакомившись с Горбуновым, который зарекомендовал себя как порядочный человек, Захарова предложила ему работу водителем на личном авто.

Обвиняемая заявила, что центр нуждался в услугах водителя, так как была необходимость перевозить документы в финансовые госструктуры Новосибирска. А горадминистрация не выдавала служебное авто — машины находились в постоянном пользовании руководителей города.

С Горбуновым заключили гражданско-правовой трудовой договор с ЦИМО. За выполненную работу он каждый месяц получал 18 000 рублей. При этом, как следует из показания Горубнова, расходы на топливо он брал на себя.

Сам Горбунов подтвердил в суде, что действительно работал. В доказательство привел несколько дат, в которые он появлялся в правительстве, казначействе и минфине Новосибирска. Подкрепил свои сведения протоколом ГИБДД за парковку в неположенном месте у здания правительства Новосибирской области, отметив, что в этот день развозил документы по указанию и.о. директора ЦИМО. При этом отметил, что в свою защиту не может предоставить подтверждение визитов в пункты назначения, так как там сослались на государственную тайну. Все же в подтверждение своей невиновности он готов сесть на детектор лжи.

— Если есть такая возможность, то посадите меня и Севостьянчикову на детектор лжи. Посмотрите кто лжет. Я приходил в ЦИМО, меня видели. Да и ремонт в кабинете организации делал, — обратился к судье Сергей Горбунов.

Анна Захарова заявила в суде, что свидетель Севостьянчикова соврала в суде о фиктивном трудоустройстве Горбунова.

-Она питала ко мне неприязненные отношения. Из-за ее пьянства, я сократила ей премию. Наверное, поэтому. Но документы Горбунову могла передать я, Ирина Вагнер или Ксения Севостьянчикова. Могли и вынести к машине папку с документами, — рассказала в суде Анна Захарова.

Дистанционные сотрудники

Журналистка и медсестра — ведущие специалисты ЦИМО

Рассказала суду и о трудоустройстве журналистки Ники Шапран в ЦИМО. Она, по версии следствия, занимала должность ведущего специалиста ЦИМО, получала за работу 9-18 тысяч рублей, однако свои обязанности не выполняла.

Захаров а заверяла суд, что устроила журналистку в ЦИМО по указанию Ирины Вагнер. Та получила поручение от Александра Тужика, а тот в свою очередь, от главы города Евгения Шестернина.

-Я поняла, что Ника Шапран должна работать дистанционно, поэтому не предоставила рабочее место. Должна была работать со СМИ и населением, отчитывалась о работе Александру Тужику. Никаких нареканий о ее работе не получала. Поэтому назначала ей зарплату. В пользу Шапран я ничего не растрачивала. Свою вину не признаю, — заявила Анна Захарова.

По словам обвиняемой, трудоустройство Ирины Кращук так же связано с указанием Александра Тужика. Захарова не была знакома со своей подчиненной и не предоставила ей рабочее место, так как та работала дистанционно, работая со СМИ и населением. Зарплату ей выплачивала, так как никаких сведений о невыполнении работы от Тужика не получала.



«Уловки» следствия

Высказалась и о последнем эпизоде преступной деятельности, инкриминируемого ей следствием. Так, гособвинение утверждает, что Захарова, будучи под следствием изготовила распоряжение, гаранирующее законность выплаты премий со стороны руководителей муниципальных учреждений, а не главы города, как полагается.

По версии следствия Анна Захарова положила распоряжение в папку на подпись мэру Евгению Шестернину. А тот, как гласит обвинительное заключение «будучи введённым в заблуждение и не зная о преступных намерениях Захаровой», подписал этот документ.

Гособвинитель расценил это действие Захаровой как попытку противодействия следствия, чтобы избежать вину.

— К этому постановлению я отношения не имею. Там стоит подпись Ирины Вагнер. Все указанные якобы мои действия являются абсолютной выдумкой следователя. Следствие умышленно исказило факты, по всей видимости, чтобы заключить меня под стражу. Я просто не причастна к этим событиям. Это распоряжение не относится к руководителям казенных учреждений, так как они не являются муниципальными служащими,- уверено заявила в суде подсудимая.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Горбунов, Кращук и Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания.